صورة مذهلة لسديم "النجم المشتعل" المتوهج على بعد نحو 1500 سنة ضوئية

صورة مذهلة لسديم النجم المشتعل المتوهج على بعد نحو

التقط المصور الفلكي جريج ماير صورة رائعة لسديم النجم المشتعل، الذي يتوهج على بعد نحو 1500 سنة ضوئية في كوكبة ممسك الأعنة (أوريجا)، في مشهد أضاء سماء الليل بألوان استثنائية.

دوامة نارية من نجم هارب

وتظهر الصورة التي التقطها ماير ما يشبه دوامة نارية تتصاعد من النجم العملاق AE Aurigae، المعروف باسم "النجم المشتعل" نظرا لتوهجه المذهل.

وينتج هذا التوهج عن الإشعاع القوي الصادر من النجم، الذي يؤين غاز الهيدروجين المحيط به، مما يجعله يتوهج بضوئه الخاص.

ويصنف AE Aurigae كـ "نجم هارب"، إذ يعتقد العلماء أنه ولد في عنقود شبه المنحرف داخل سديم الجبار، قبل أن يقذف بعيدا نتيجة تفاعله مع نظام نجمي ثنائي قبل نحو 1.5 مليون سنة، وفقا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

سديم الشرغوف: عمودان من الغبار والغاز

تهيمن على الجزء السفلي من الصورة "سديم الشرغوف" (IC410)، الذي يبدو كبركة كونية زرقاء في الصورة الملونة.

ويظهر عمودان من الغبار والغاز الأصفر على شكل شرغوف، وهما يتحركان باتجاه مركز السديم المتوهج، نتيجة تشكيلهما بواسطة الرياح النجمية والإشعاع الصادر عن النجوم الفتية القريبة.

والتقط ماير هذا المشهد في منتصف يناير باستخدام تلسكوب راديان رابتور 61 ملم مزود بكاميرا فلكية وفلاتر خاصة، بالإضافة إلى معدات داعمة، تحت سماء أريزونا الصافية والمعتمة.

واستغرقت عملية جمع البيانات الضوئية نحو 21 ساعة تقريبا، قبل أن تُعالج الصور باستخدام مزيج من برامج Adobe Lightroom وPhotoshop إلى جانب برنامج PixInsight المتخصص في التصوير الفلكي، إذ كانت النتيجة مشهدا واسعا للسديم يمتد على مدى سنوات ضوئية، بتفاصيل دقيقة تتجاوز بكثير ما يمكن للعين البشرية رؤيته.