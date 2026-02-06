كشاف الموت.. سر "سيارة طنطا" التي أوقعتها السوشيال ميديا
02:55 م 06/02/2026
السائق المشكو في حقه
كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير سيارة "ملاكى" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية تعيق الرؤية لقائدى السيارات معرضا حياتهم للخطر بالغربية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو سارية التراخيص وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.