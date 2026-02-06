إعلان

من الزفة إلى القبر.. مأساة عروسين يفقدان حياتهما في حادث سير بالمنيا (صور)

كتب : جمال محمد

02:20 م 06/02/2026 تعديل في 02:38 م
لم تمنع فرحة الزفاف القدر، ولم توقف الزغاريد المصير المأساوي. ففي ليلة العمر، خرج عروسان من بني مزار بزفة فرح، لكن دقائق قليلة قلبت كل شيء رأسًا على عقب، لتتحول فرحة العروسين إلى مأساة دامية.

العروس أمل عدلي أحمد، 18 عامًا، كانت قد أنهت استعداداتها داخل الكوافير، وارتدت فستانها الأبيض استعدادًا للقاء عريسها أحمد كرامات عبدالعليم، 22 عامًا، والانطلاق في ليلة العمر.

لكن لحظات الفرح لم تدم طويلًا، إذ وقع تصادم عنيف بين سيارة الزفاف وسيارة أخرى على الطريق الدائري بمدينة بني مزار، أدى إلى انقلاب السيارة وسط ذهول الأهالي والمارة. أسفر الحادث عن وفاة العروس في الحال، وإصابة العريس بإصابات وكسور بالغة الخطورة، إلى جانب إصابة شقيقة العروس واثنين آخرين بإصابات متفرقة.

نُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى بني مزار، حيث ظل العريس في العناية المركزة لساعات، قبل أن يُعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن وفاته، ليلحق بعروسته، لتتحول قصة الحب إلى جنازتين بدلًا من فرح واحد.

وعقب الحادث، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وصَرَّحت بدفن الجثامين.

سادت حالة حزن شديد بين أهالي بني مزار، بعد أن تحولت ليلة الفرح إلى مأتم، لتكون هذه القصة شاهدًا على خطورة الحوادث والإهمال على الطرق.

