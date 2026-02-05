إعلان

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026

كتب - أيمن صبري:

07:19 م 05/02/2026
    جناح نيسان في أوتومورو 2026
    جناح نيسان في أوتومورو 2026
    جناح نيسان في أوتومورو 2026
    جناح نيسان في أوتومورو 2026

أعلنت شركة نيسان مصر، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن مشاركتها في فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"، والمقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

تأتي مشاركة نيسان في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في السوق المصري وتأكيد ريادتها في تقديم حلول مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا، الأداء، وتجربة العملاء المميزة، خاصة وأن المعرض يكتسب أهمية خاصة في ظل تعافي قطاع السيارات المصري، كما يشهد اقبالًا ملحوظًا من آلاف المستهلكين والعملاء.

وخلال مشاركتها في المعرض، تستعرض نيسان مصر مجموعة من أبرز موديلاتها بما يتيح لزوار المعرض فرصة التفاعل المباشر مع السيارات والتعرف عن قرب على مزاياها المتقدمة.

وتشمل قائمة السيارات المعروضة داخل جناح نيسان في أوتومورو 2026 كل من (جوك - صني - سنترا - باترول الجديدة كليًا - X-Trail Navara - قشقاي).

وتقدم نيسان مصر عروضًا خاصة بمناسبة مشاركتها في معرض أوتومورو، تشمل أسعارًا ترويجية على طرازي Qashqai وJuke؛ حيث يتوفر طراز Juke بسعر يبدأ من 1.019.000 جنيه بدلًا من 1.095.000 جنيه.

أما نيسان Qashqai تتوفر بسعر يبدأ من 1.409.000 جنيه بدلًا من 1.490.000 جنيه. كما تشمل العروض بطاقة وقود بقيمة 10.000 جنيه من TotalEnergies عند شراء طرازي Sunny وSentra، وذلك في خطوة تعكس حرص الشركة على تعزيز قيمة تجربة العملاء ودعم قرار الشراء من خلال مزايا عملية وملموسة.

قال محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا " تمثل مشاركتنا في معرض أوتومورو 2026 فرصة مهمة للتواصل المباشر مع عملاء نيسان في مصر، واستعراض أحدث ما نقدمه من موديلات وتقنيات تؤكد التزامنا بتقديم تجربة قيادة تجمع بين الابتكار والجودة.

وأضاف عبد الصمد أن الشركة تتطلع لاستقبال زوار المعرض في جناحنا، لكي يتعرفوا عن قرب على خصائص ومزايا سياراتنا، وما تقدمه من قيمة حقيقية تلبي احتياجات السوق المصري"

من جانبه قال رامي محارب، مدير عام العلامه التجاريه والاتصالات في نيسان أفريقيا: " تأتي تجربة العملاء على قمة أولويات نيسان، لذلك شهدت مشاركتنا في المعرض مجموعة كاملة من طرازات نيسان، حيث أتاح للزوار فرصة التعرّف عن قرب على مختلف سيارات نيسان، واستكشاف ما تتميز به من تصميم مبتكر وتقنيات متطورة تعكس هوية نيسان ورؤيتها المستقبلية، وذلك يعكس استراتيجية نيسان في تقديم تجربة استثنائية لعملائها"

وتدعو نيسان مصر زوار المعرض لزيارة جناحها خلال أيام المعرض من 5 إلى 8 فبراير، للتعرّف على أحدث الطرازات والاستفادة من العروض المتاحة، والتواصل مع ممثلي نيسان للحصول على تفاصيل المواصفات، المزايا، وخيارات الشراء.

أسعار السيارات سيارات نيسان أوتومورو 2026

