تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة MANEAST، إحدى الشركات المملوكة لمجموعة منصور الوكيل الحصري لعلامة SOUEAST في مصر، عن حزمة من المفاجآت الجديدة ضمن استراتيجيتها للتوسع وتعزيز حضور العلامة بالسوق المصري.

وعلق محمود جميل العضو المنتدب لشركة MANEAST، إن الشركة حققت واحدة من أقوى الانطلاقات في سوق السيارات المصري خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر منذ بدء العمليات، مشيرًا إلى أن عدد سيارات SOUEAST التي تم بيعها وترخيصها تجاوز 4000 سيارة، ودخول العلامة قائمة أفضل 10 علامات في تقارير التراخيص خلال أول 3 أشهر، مع وصول بعض الطرازات إلى المراكز الثلاثة الأولى ضمن فئاتها.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أن الشركة تبنت منذ اليوم الأول سياسة تسعير عادلة أسهمت في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”، إلى جانب الالتزام الكامل بمواعيد التسليم، حيث تخطى عدد زيارات الصيانة 3600 زيارة، بما يعكس ارتفاع معدلات رضا العملاء وجاهزية الشركة في توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

وفي إطار خطط التوسع، كشف جميل عن وصول شبكة SOUEAST حاليًا إلى أكثر من 17 صالة عرض و7 مراكز خدمة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع توجيه الشكر لشركاء النجاح من موزعين ومقدمي خدمات.

وأشار إلي إطلاق مبادرة “Community SO” وبناء مجتمع لمالكي سيارات SOUEAST، إلى جانب تقديم خدمة “Drop Off” لأول مرة في مصر، والتي تتيح للعملاء تسليم سياراتهم لمراكز الخدمة في أي وقت دون الارتباط بساعات العمل الرسمية.

وخلال المؤتمر، كشفت MANEAST عن تقديم تكنولوجيا DM الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من SOUEAST، والتي تعتمد على منظومة قيادة كهربائية أساسية مدعومة بمحرك بنزين يعمل كمولد للطاقة أو كمصدر دعم مباشر للحركة، مع ثلاثة أوضاع قيادة، الوضع الذكي Intelligent Power Mode، والوضع الكهربائي الكامل EV Mode، والوضع الإجباري للشحن Compulsory Mode.

تعتمد SOUEAST S06 على محرك 1500 سي سي تيربو وبطارية سعة 19.5 كيلووات/ساعة، بقوة إجمالية 355 حصانًا وعزم 530 نيوتن متر، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 1300 كيلومتر عند الجمع بين الوقود والشحن الكهربائي، وإمكانية الشحن السريع خلال 24 دقيقة.

وتم طرح ساعة ذكية متصلة بالهاتف المحمول، تتيح للعميل استخدام الساعة كمفتاح رقمي للسيارة للتحكم في الفتح والغلق والتشغيل، على أن يتم تقديمها مع سيارات DM خلال الربع الثاني من العام.

ومن جانبه قال كريم شحاته، مدير التسويق والمبيعات لعلامة SOUEAST في شركة MANEAST، عن تقديم النسخة المطورة من SOUEAST S09 الفلاج شيب، مزودة بعدد من التجهيزات الجديدة أبرزها، فتح شنطة كهربائي بدون استخدام اليدين، نظام صوتي Sony، إضاءة محيطية متعددة الألوان، مقاعد أمامية كهربائية بذاكرة وتدفئة وتهوية، إضافة إلى أنظمة أمان متقدمة مثل مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من التصادم الخلفي والتنبيه عند فتح الأبواب.

تقدم SOUEAST S09 الجديدة بسعر رسمي مليون و519 ألف جنيه شامل جميع الكماليات.

