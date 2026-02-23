إعلان

تخفيض قرابة 200 ألف جنيه بأسعار بايك BJ30 خلال شهر رمضان

كتب : محمد جمال

03:33 م 23/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    bj30
  • عرض 9 صورة
    bj30
  • عرض 9 صورة
    bj30
  • عرض 9 صورة
    bj30
  • عرض 9 صورة
    bj30
  • عرض 9 صورة
    bj30
  • عرض 9 صورة
    bj30
  • عرض 9 صورة
    bj30

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة الرياضية متعددة الأستخدامات بايك BJ30 بقيمة 195 ألف جنيه، وذلك خلال شهر رمضان فقط.

وبعض عرض التخفيض أصبحت بايك BJ30 تبدأ أسعارها من مليون 399 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 499 ألف جنيه للفئة الثانية هايبرد، ومليون 549 ألف جنيه للفئة المزودة بباقة للأراضي الوعرة.

تأتي بايك BJ30 بأبعاد يبلغ طولها 4730 ملم، وعرضها 1910 ملم، وارتفاعها 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، وأقصى خلوص أرضي يصل إلى 215 ملم.

تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر

تمتلك بايك BJ30 بمجموعة متنوعة من التجهيزات الحديثة، بما في ذلك مصابيح LED أمامية، نظام إضاءة ذكية، ومصابيح نهارية. داخل المقوة صورة، توجد شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة وشاشة مركزية بحجم 14.6 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف. كما تتضمن السيارة ميزات مثل دخول السيارة بدون مفتاح، شحن لاسلكي، وباب شنطة كهربائي.

أسعار السيارات سيارات بايك انخفاض أسعار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
شئون عربية و دولية

ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار وتقارير

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
دراما و تليفزيون

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني