أعلنت شركة SN Automotive، الوكيل المحلي لعلامة دونج فينج في السوق المصري، عن طرح مبادرة جديدة تستهدف عملاءها الحاليين، تتضمن تقديم صيانتين مجانيتين مع تمديد فترة الضمان إلى 7 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك تقديرًا لثقتهم وحرصًا على تعزيز مستوى خدمات ما بعد البيع لجميع عملاء العلامة دون استثناء.

وخلال حفل السحور الرمضاني الذي نظمته الشركة، أكدت استمرار العروض الخاصة بالكاش وأنظمة التقسيط حتى نهاية الشهر الكريم، لتمنح العملاء فرصة اقتناء سيارات دونج فينج بأفضل التسهيلات الممكنة، والاستفادة من مزايا تنافسية وتقنيات حديثة.

كما كشفت الشركة عن انطلاق مرحلة جديدة من العروض على طرازات Dongfeng Shine وDongfeng Mage وDongfeng Box، عبر حزمة عروض حصرية تهدف إلى تقديم تجربة امتلاك مختلفة تعيد صياغة مفهوم شراء السيارات داخل السوق المصري.

وتقدم SN Automotive نظام التقسيط الذي يناسب كل الميزانيات من بين ثلاث باقات صممت خصيصاً للمستهلك المصري:

- عرض الـ 0% فوائد: ويتضمن دفع 50% مقدم، وتقسيط الباقي على سنتين بدون فوائد.

- عرض السنة الأولى: بمقدم 40%، استمتع بـ 0% فائدة طوال السنة الأولى من التمويل.

- التمويل التنافسي: ابدأ بمقدم 30% فقط، وتقسيط الباقي على سنة بدون فوائد، أو الاستفادة بأطول فترة سداد مع أقل سعر فائدة في مصر: 4% عند السداد على سنتين، و6.77% عند السداد على 3 سنوات، و8.33% عند السداد على 4 سنوات.

وأوضحت SN Automotive أن العروض الجديدة تشمل باقة مميزة من المزايا الحصرية، في مقدمتها إلغاء الرسوم الإدارية بنسبة 0%، إلى جانب تقديم تأمين مجاني للسنة الأولى وترخيص مجاني لنفس المدة.

كما يتضمن العرض مد فترة الضمان على طرازات دونج فينج لتصل إلى 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أقرب، فضلًا عن ضمان ممتد لمدة 10 سنوات على البطاريات وأنظمة نقل الحركة دون حد أقصى لعدد الكيلومترات.

أما في حالة الشراء النقدي، فتقدم الشركة باقة من الهدايا والخدمات المجانية لعملاء دونج فينج، تشمل سنة تأمين مجانية وسنة ترخيص مجانية، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة عامين أو حتى 40 ألف كيلومتر أيهما أقرب، مع استمرار الضمان الممتد حتى 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

كما أتاحت الشركة نفس التسهيلات التمويلية وعروض الكاش والتقسيط على طرازات Voyah وM-Hero، مع ضمان ممتد لمدة 7 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

جاء ذلك خلال احتفالية إفطارها الرمضاني السنوي والتي نظمته شركة SN Automotive بحضور نخبة من شركاء النجاح وممثلي قطاع السيارات، إلى جانب عدد من أوائل عملائها الذين واكبوا انطلاقتها في السوق المصري.

واختتمت SN Automotive احتفالية سحورها بالتشويق لمرحلة جديدة من التوسع، حيث تستعد الشركة للإعلان عن مفاجأة كبرى عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، ستشكل إضافة قوية لحضورها في السوق المصري وتوفر قيمة مضافة غير مسبوقة لعشاق التكنولوجيا والأداء المتميز.

