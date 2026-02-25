إعلان

أسعار ومواصفات نيسان صني بعد التخفيضات الأخيرة

كتب - محمد جمال:

11:42 ص 25/02/2026 تعديل في 11:42 ص
تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة نيسان صني السيدان العائلية بتخفيض 30 ألف جنيه خلال فبراير الجاري.

تقدم صني بثلاث فئات، الأولى مانيوال 645.000 جنيه، والفئة الأولى أوتوماتيك 695.000 جنيه، والفئة الثانية 745.000 جنيه.

أما الفئة "Super Saloon" الأعلى تجهيزًا سعرها 765.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا

