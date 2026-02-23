إعلان

"تويوتا وسكودا ونيسان".. مزاد علني كبير لبيع سيارات تابعة لمطار القاهرة

كتب : أيمن صبري

06:22 م 23/02/2026

جانب من السيارات المعروضة بالمزاد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات ركوب (ملاكي) من مهمل ومصادر ومتروك جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

تقام جلسة المزاد وفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات المشرف على عمليات التزايد، في 11 صباح يوم الخميس الموافق 5 مارس المقبل، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأحمر بمحافظة الجيزة.

يتاح للبيع بالمزاد بحسب المذكور في كراسة الشروط والمواصفات سيارات أبرزها (بورش - بي إم دبليو - فولفو - كاديلاك - مرسيدس - سكودا - فورد - فولكس فاجن - أودي - بروتون - شيفرولية - كيا - تويوتا - جيب شيروكي - جاجوار - هيونداي - نيسان - رانج روفر).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات المذكورة ماركات وموديلات وطرازات مختلفة قابلة للترخيص، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 50 ألف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

أسعار السيارات مطار القاهرة مزاد سيارات

