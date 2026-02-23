إعلان

30 ألف جنيه تراجعًا بأسعار نيسان صني موديل 2026 في مصر.. التفاصيل

كتب : أيمن صبري

03:04 م 23/02/2026 تعديل في 03:05 م
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني
  • عرض 18 صورة
    نيسان صني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقرت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، تخفيضًا بأسعار الفئة الأعلى من السيارة صني سيدان العائلية موديل 2026 بقيمة 30 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار المرسلة إلى شبكة موزعي نيسان، فقد استقرت أسعار الفئات الثلاث الأولى من صني وتبا الفئة الأولى مانيوال 645.000 جنيه، والفئة الأولى أوتوماتيك إ 695.000 جنيه، والفئة الثانية 745.000 جنيه.

أما الفئة "Super Saloon" الأعلى تجهيزًا فقد تراجع سعرها إلى 765.000 جنيه مقابل 795.000 جنيه سابقًا.

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا

نيسان صني أسعار السيارات انخفاض أسعار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
حوادث وقضايا

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
دراما و تليفزيون

بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني