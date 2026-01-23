إعلان

"المنافسة تشتعل".. تعرف على أرخص سيارة أوتوماتيك «زيرو» بمصر خلال 2026

كتب : مصراوي

03:02 م 23/01/2026 تعديل في 03:02 م
كتب - محمد جمال:

تُصنَف السيارة بروتون ساجا 2026 ضمن فئة السيدان العائلية، كأرخص سيارة جديدة «زيرو» مزودة بناقل حركة أوتوماتيك في السوق المصري خلال شهر يناير 2026 الجاري.

وتقدم شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، السيارة ساجا موديل 2026 المجمعة محليًا، بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي يبلغ 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

الأبعاد

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

المحرك

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

التسارع

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

أنظمة الأمان

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

تجهيزات ساجا

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة أيضًا زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

ويتوفر بالسيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

