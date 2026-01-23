طرح ميتسوبيشي إكسباندر 2026 في مصر بنفس أسعار موديل 2025

كاش باك 100 ألف جنيه على ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 في مصر

كشفت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، عن طرح السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 بنفس أسعار موديل 2025 دون أي زيادات.

وتتوفر ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 بثلاث فئات من التجهيزات، حيث تُقدم الفئة الأولى Midline بسعر مليون و300 ألف جنيه، والفئة الثانية Highline بسعر مليون و390 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة الأعلى تجهيزًا Premium PL بسعر مليون و475 ألف جنيه، وفق القائمة السعرية الرسمية المعلنة من الوكيل.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات السيارة:

منظومة الحركة

تستمر إكسباندر 2026 في الاعتماد على محرك أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

الأبعاد والمساحات

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4.59 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة. توفر السيارة حقيبة خلفية بسعة 495 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 1630 لترعند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز من سعة التخزين.

التجهيزات الأساسية

تأتي إكسباندر 2026 مع العديد من الأنظمة التي تضمن الأمان والراحة. تشمل أنظمة ABSلمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات، مع توافر وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. كما تتضمن الفئة الثانية كاميرا خلفية لمساعدة السائق أثناء الرجوع.

بالنسبة للتجهيزات، تشمل الفئة الأولى حساسات للمطر والإضاءة LED الأمامية والخلفية، إلى جانب مفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

أما الفئة الثانية فتتضمن زر لتشغيل المحرك، بالإضافة إلى منفذ كهربائي 12 فولتفي الجزء الخلفي من السيارة، وإضاءة تريحيبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق. كما تمت إضافة فرش قماشي مختلف مع وضعية للقيادة الاقتصادية.

تأتي إكسباندر 2026 مع شاشة مركزية أكبر تتميز بدعمها لخصائص أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مما يسهل ربط الهاتف الذكي بالنظام المعلوماتي للسيارة لتوفير تجربة ترفيهية ومرونة في استخدام التطبيقات. كما تم تزويد السيارة بمكابح يدوية كهربائية، إضافة إلى نظام تشغيل المحرك بالبصمة.

