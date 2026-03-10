إعلان

رسميًّا.. "الصحة" تلغي ترخيص ضياء الدين شلبي العوضي وتغلق عيادته

كتب : أحمد جمعة

05:09 م 10/03/2026
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور قرار الغلق الإداري رقم (256) بتاريخ 10 مارس 2026 للمنشأة الطبية المملوكة للطبيب ضياء الدين شلبي العوضي، والكائنة بشارع النزهة، شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار جاء تنفيذًا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء الصادر بجلسة 17 فبراير 2026، والقاضي بإسقاط عضوية الطبيب من النقابة العامة للأطباء؛ تطبيقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم (415) لسنة 1954، وهو ما يترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الطبيب أُحيل للتحقيق والتأديب على خلفية نشره معلومات علاجية مضللة قد تعرّض المرضى لمخاطر صحية جسيمة؛ من بينها دعوة مرضى السكري إلى التوقف عن استخدام الأنسولين، بالمخالفة للأسس العلمية المعتمدة.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، تنفيذ قرار الغلق الإداري للمنشأة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المذكور، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعمل الطبي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية ممارسات تخالف القواعد المهنية أو تهدد سلامة المرضى.

