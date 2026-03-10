"المستقبل أصبح الآن".. الذكاء الاصطناعي يقود السيارات على الطرق

كاليفورنيا - (د ب أ):

أعلنت شركة نفيديا عن تطوير نظام التشغيل Drive Hyperion الجديد للقيادة الآلية، والذي يجمع بين الحواسيب العملاقة والمستشعرات المتطورة والذكاء الاصطناعي في منظومة مفتوحة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها سوف تتيح هذا النظام للشركات المغذية لصناعة السيارات من المستوى الأول والشركات المتخصصة في الأنظمة المتكاملة وشركاء المستشعرات مثل بوش وزد إف وماجنا وسوني.

وتهدف نفيديا من خلال ذلك إلى توفير مزيج موحد من الحوسبة فائقة الأداء والمستشعرات والبرمجيات المعتمدة للسلامة، وهو ما يقلل من جهد التطوير ووقت الاختبار وفي نفس الوقت تسهيل دمج حلول الأجهزة والبرمجيات المتنوعة.

وهناك العديد من الشركات المغذية لصناعة السيارات تسعى لتطوير وحدات تحكم إلكترونية على أساس منصة Drive Hyperion، وبالتوازي مع ذلك تعمل الشركة المنتجة للمستشعرات على جعل أنظمة الكاميرات والرادار والليدار والموجات فوق الصوتية متوافقة مع هذه البنية المفتوحة.

ويدعم إطار عمل السلامة والأمن السيبراني Halos الشركات المغذية لصناعة السيارات وشركات السيارات العالمية في عمليات التحقق والاعتماد والاختبار المستمر اعتمادا على عمليات المحاكاة وبيانات القيادة الواقعية.

وعلى الصعيد التقني، تعتمد منصة Drive Hyperion على نظامي Drive AGX Thor بمعمارية Blackwell، وتحدد نفيديا قدرة الحوسبة بأكثر من 2000 تيرافلوب FP4، وهذه المنصة مصممة لدمج بيانات الاستشعار 360 درجة والإدراك الفوري المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ذكاء اصطناعي

ويمكن توسيع منصة Drive Hyperion من خلال مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي Alpamayo الجديدة. وقد تم تصميم هذه الحزمة المفتوحة من نماذج الذكاء الاصطناعي وأطر عمل المحاكاة ومجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي الفيزيائية خصيصا للقيادة الآلية من المستوى الرابع.

وقد تم تصميم مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي Alpamayo الجديدة لتمكين السيارات من إدراك وتحليل المواقف المرورية المعقدة والتصرف بحكمة تحاكي الحكمة البشرية. وأكدتنفيديا على شفافية هذه القرارات وإمكانية تتبعها لتسهيل التحقق من السلامة ودعم عمليات التعاون مع السلطات والهيئات التنظيمية.

وأكدت الشركة الأمريكية على دمج مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي Alpamayo الجديدة بسلاسة مع أنظمة القيادة الآلية الحالية، وهو ما يمكن المطورين وشركات السيارات من تطبيق وظائف القيادة الآلية بصورة أسرع دون الحاجة إلى إعداد بنية تحتية جديدة كليا لأنظمة القيادة الآلية.

وينظر خبراء قطاع السيارات إلى مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي Alpamayo الجديدة باعتبارها خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج منصة مفتوحة للقيادة الآلية، بحيث يمكن مواءمتها بمرونة مع مختلف أنواع السيارات