ما يزال الطقس على الرغم من التطور الكبير في تقنيات الحرب الحديثة، مثل استخدام الأقمار الصناعية وأنظمة الاستشعار المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي،أحد العناصر الأساسية التي تؤثر في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية، حيث التقلبات الجوية في منطقة الشرق الأوسط تلعب دورًا مهمًا في تحديد توقيت الهجمات وتحركات القوات، خاصة في ظل الصراع الدائر في المنطقة.

العواصف الغبارية وتأثيرها على الخطط العسكرية

تشير تقارير دولية، إلى أن العواصف الرملية والغبارية تُعد من أبرز العوامل الجوية التي قد تعرقل العمليات العسكرية في المنطقة، خصوصًا خلال فصل الربيع، حيث هذه الظواهر الطبيعية تقلل مستوى الرؤية بشكل كبير، وتؤثر في عمل الطائرات وأنظمة الاتصال، ما يجعل التخطيط العسكري أكثر تعقيدًا.

وأكد خبراء الأرصاد، أن الجيوش تأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تحديد توقيت العمليات، لأن الغبار يمكن أن يحد من قدرة الطائرات والمركبات العسكرية على العمل بكفاءة، إضافة إلى تأثيره المباشر في الأجهزة الميكانيكية وأنظمة الملاحة.

وتعتمد العمليات العسكرية الحديثة بشكل كبير على دقة التنبؤات الجوية، والتي تعتمد بدورها على بيانات رصد متقدمة ونماذج مناخية إقليمية، ولكن في أوقات الحرب قد تتعرض البنية التحتية الخاصة بالأرصاد الجوية للضرر، ما يضعف دقة هذه التوقعات ويزيد صعوبة التنبؤ بالعواصف أو التغيرات المناخية المفاجئة.

ويخلق أي تراجع في دقة توقعات الطقس تحديات كبيرة أمام القيادات العسكرية، خصوصًا عند محاولة تحديد توقيت العواصف الرملية أو نطاق انتشارها.

وتمثل درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب العواصف الترابية، في الشرق الأوسط عامل ضغط إضافيًا على القوات العسكرية، خاصة إذا تطور الصراع إلى مواجهات برية طويلة، حيث في مدن مثل طهران قد تصل درجات الحرارة في الصيف إلى نحو 34 درجة مئوية أو أكثر، مع ارتفاع نسبة الرطوبة القادمة من المناطق البحرية، حيث تؤثر هذه الظروف المناخية على قدرة الجنود على التحمل البدني، وتزيد من استهلاك الوقود وتؤثر في كفاءة المعدات العسكرية والطائرات.

لا يقتصر تأثير الطقس على الحركة العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل معظم مراحل العمليات القتالية، حيث يؤثر في عمليات إقلاع وهبوط الطائرات، وفي قدرة الجنود على الحركة في الميدان، وحتى في عمليات التمويه وإخفاء التحركات العسكرية.

والتغيرات في الغطاء السحابي قد تكشف تحركات الطائرات أو تكشف مواقع القوات على الأرض من خلال الظلال، ما يجعل العوامل الجوية جزءًا أساسيا من الحسابات التكتيكية.

ويوضح تاريخ الصراعات في الشرق الأوسط أن العوامل الجوية لعبت دورًا حاسمًا في العديد من العمليات العسكرية، حيث في عام 2003، كادت العواصف الرملية أن تعطل تقدم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال غزو العراق، مما أدى إلى تأخير الهجوم البري نحو العاصمة بغداد.

وأثرت الأمطار والظروف المناخية خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي على الخطط العسكرية والعمليات الميدانية.

يشير خبراء المناخ إلى ظهور تحديات بيئية جديدة في المنطقة، من بينها أزمة تراجع الموارد المائية في إيران نتيجة سنوات من الجفاف وسوء إدارة المياه، وهي الظاهرة التي يطلق عليها البعض مصطلح "الإفلاس المائي".

وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال انخفاض معدلات الأمطار في المنطقة خلال الأشهر المقبلة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع البيئية والإنسانية في حال استمرار الصراع.

ومع انتشار استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية الحديثة، أصبح الطقس على الارتفاعات المنخفضة عاملًا أكثر أهمية، حيث هذه الطائرات تعمل غالبًا في طبقات جوية أقل استقرارًا من حيث الرياح والاضطرابات الجوية، كما أنها أقل خضوعًا للرصد من شبكات الأرصاد التقليدية.

ويعتقد خبراء أن هذه الظروف قد تخلق نقاط ضعف إضافية في العمليات العسكرية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الطائرات غير المأهولة في مهام الاستطلاع والهجوم.