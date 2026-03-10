إعلان

جنازة عسكرية للعميد أحمد سمير بالمنوفية -صور

كتب : أحمد الباهي

05:02 م 10/03/2026
    العميد أحمد سمير نور الدين
    العميد أحمد سمير
    توديع رسمي وشعبي في شنشور أشمون
    استعدادات صلاة الجنازة
    استعدادات الجنازة العسكرية لشهيد الواجب بالمنوفية

شيعت قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان شهيد الواجب العميد أحمد سمير نور الدين في جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة العصر، بعد استشهاده أثناء أداء مهامه ضمن قوات حرس الحدود خلال مداهمة أمنية.


وشهدت الجنازة حضورًا رسميًا وشعبيًا واسعًا من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى جانب أهالي القرية والقرى المجاورة، لتوديع الشهيد إلى مثواه الأخير وسط مشاعر الحزن والفخر بتضحيته في سبيل الوطن.


نعت محافظة المنوفية الشهيد، حيث تقدم اللواء عمرو الغريب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، مؤكدًا تقدير الدولة لتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

كما قدم عدد من القيادات المحلية العزاء لأسرة الشهيد، ومن بينهم رئيس مركز ومدينة أشمون الذي أعرب عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

