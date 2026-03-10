قال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إن مستقبل مضيق هرمز سيعتمد على مسار التطورات في المنطقة، محذراً من تداعيات التصعيد.

وكتب لاريجاني في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن المضيق يمكن أن يكون "مضيق انفراج للجميع"، لكنه قد يتحول أيضاً إلى "مضيق اختناق للحالمين بالحروب".

مضيق هرمز: إمّا أن يكون مضيق انفراج للجميع،

وإمّا أن يتحوّل إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

فيما سبق وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تهديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "احذر، حتى لا يتم القضاء عليك أنت نفسك".

وغرد لاريجاني على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، ردا على تهديد ترامب بمهاجمة إيران "بقوة أكبر بعشرين ضعفا مما تلقته حتى الآن"، إذا عرقلت طهران تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف لاريجاني أن "إيران، الأمة التي تضحي بنفسها، لا تخشى تهديداتكم الفارغة، حتى من هم أكبر منكم لم يتمكنوا من القضاء على إيران. توخى الحذر، حتى لا يتم القضاء عليك أنت نفسك".

يذكر أن الولايات المتحدة سبق واتهمت إيران بالتخطيط لاغتيال ترامب.