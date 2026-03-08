نيسان تثبت أسعار سياراتها في مصر حتى نهاية شهر رمضان.. التفاصيل

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة نيسان اليابانية في مصر، استمرار العروض السعرية على عدد من طرازاتها المطروحة بالسوق المحلي خلال شهر رمضان.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات نيسان بمصر:

نيسان صني

تقدم نيسان صني المجمعة محليًا، بسعر رسمي يبدأ من 690 ألف جنيه للفئة AT Base بدلًا من 745 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة AT Mid نحو 745 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 765 ألف جنيه.

نيسان سنترا



تقدم نيسان سنترا الفئة Highline بسعر 899 ألف جنيه.

نيسان جوك



تقدم نيسان جوك الفئة Acenta نحو 1,019,900 جنيه، بينما جاءت الفئة Tekna بسعر 1,124,900 جنيه، وسجلت فئتا Tekna N-Design وTekna N-Sport نحو 1,174,900 جنيه لكل منهما.

نيسان قشقاي

تقدم نيسان قشقاي الفئة N-Connecta بسعر 1,409,900 جنيه، فيما سجلت الفئة N-Connecta+ نحو 1,574,900 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة N-Connecta+ 2T نحو 1,594,900 جنيه. كما جاءت الفئة Tekna بسعر 1,674,900 جنيه، وسجلت الفئة Tekna 2T نحو 1,694,900 جنيه.

فيما بلغ سعر الفئة N-Design e-Power نحو 1,799,900 جنيه. كما جاءت الفئة Tekna+ 4WD بسعر 1,844,900 جنيه، وسجلت الفئة Tekna+ 4WD 2T نحو 1,864,900 جنيه.

نيسان إكس تريل

تقدم نيسان إكس تريل الفئة Acenta Plus سعر 1,999,990 جنيه، بينما جاءت الفئة N-Trek بسعر 2,079,990 جنيه، فيما بلغ سعر الفئة Tekna نحو 2,299,990 جنيه.

نيسان نافارا

تقدم نيسان نافارا البيك أب فئة Chassis Cab بسعر 1,160,000 جنيه، بينما جاءت فئة Single Cab بسعر 1,199,000 جنيه. وسجلت فئة D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus نحو 3,775,000 جنيه، فيما بلغ سعر فئة D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus نحو 4,375,000 جنيه، بينما جاءت فئة D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus بسعر 5,175,000 جنيه، في حين استقر سعر فئة D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus عند 4,725,000 جنيه دون تغيير

نيسان باترول

لم تشهد أسعار طراز نيسان باترول أي تغييرات في القائمة السعرية المعلنة، حيث أبقت الشركة على أسعار جميع الفئات دون تعديل.

وأوضحت الشركة أن العروض تشمل أيضًا عددًا من المزايا الإضافية للعملاء، من بينها ضمان لمدة 5 سنوات أو حتى 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق مجانًا لمدة 5 سنوات، فضلًا عن خصومات على المصنعية وخدمات الصيانة ضمن العروض التي تقدمها الشركة خلال شهر رمضان.