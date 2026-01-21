شيري أريزو 6 GT خلال أيام في مصر.. التفاصيل وموعد الإطلاق

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة شيري في السوق المصري، للكشف شيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا والجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري.

ومن المقرر أن يكشف الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية بالسوق المصري، عن شيري أريزو 6 GT يوم 26 يناير بالسوق المصري خلال إحتفالية كبيرة بأحد أكبر فنادق الجيزة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات شيري أريزو 6 GT قبل طرحها رسميًا في مصر:

المحرك

تجمع شيري أريزو 6 GT بين التصميم العصري والديناميكي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتمد على محرك 1.5T رباعي الأسطوانات، بقوة 145 حصانًا مع عزم دوران 210 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT)..

الأبعاد

شيري أريزو 6 تأتي بهيكل طوله 4.680 ملم، وعرض 1.825 ملم وارتفاع 1.490 ملم؛ وشبكة أمامية بتصميم هجومي، ومصابيح أمامية وخلفية متطورة، وخطوط جانبية انسيابية تساهم في تحسين الديناميكا الهوائية والثبات، ومساحة تخزين سعتها تصل إلى 570 لتر مكعبًا.

التجهيزات

أما مقصورة السيارة تقدم بمواد وتجهيزات حديثة من بينها شاشة لمس وسطية بقياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية أو شبه رقمية، مع نظام صوتي وشحن لاسلكي للهواتف.

أنظمة الأمان

ويتوفر في بعض الفئات تدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من النقطة العمياء والمساعدة على تغيير المسار، مما يرفع من مستوى الراحة والأمان.

تم تجهيز السيارة بأنظمة أمان قياسية تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، نظام التحكم في الثبات، وأكياس هوائية متعددة حسب الفئة، كما تمنح المقاعد الداخلية دعمًا مريحًا لمسافات طويلة، وأنظمة تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية في بعض الفئات لتعزيز راحة الركاب بالمقاعد الخلفية.

