في يومها العالمي.. أبرز 5 سيارات مستعملة مناسبة للسيدات في مصر

بعد ارتفاع أسعار "أريزو 5".. تعرف على أرخص 5 سيارات جديدة في مصر

تحتفل دول العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تقديرًا واحترامًا لدورها في المجتمع والحياة، ولإنجازاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية.

وفي بعض الدول مثل الصين وروسيا وكوبا، تحصل النساء في هذا اليوم على إجازة رسمية تقديرًا لمكانتهن ودورهن في بناء المجتمع.

ويعد الاحتفاء بالمرأة وتقدير دورها واجبًا، لما تمثله من تأثير كبير في مختلف المجالات، فضلًا عن دورها البارز في تولي العديد من المناصب الصعبة والحساسة في الحياة العملية، وهو ما يؤكد أهمية وجودها ومشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نقدم لكم أبرز 5 سيارات "هاتشباك" مستعملة تفضل كثير من النساء قيادتها، والتي تتميز بانتشارها الواسع في السوق، إضافة إلى عمليتها وسهولة قيادتها واستخدامها اليومي.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز هذه السيارات.

سوزوكي ألتو

تعتبر سوزوكي ألتو الأقل استهلاكًا للوقود و الأعلى توفيرًا حيث تأتي بمحرك 800 سي سي يستهلك حوالي 3 لتر لكل 100 كم.

يبلغ متوسط سعر ألتو في سوق المستعمل موديل من 2007 إلي 2022 حوالي 170 إلى 380 ألف جنيه.

هيونداى i10

واحدة من أشهر السيارات الهاتشباك الإقتصادية في مصر ،وتتوفر بمحركات 1100 و 1250 سي سي في موديلات مختلفة ،ويصل معدل إستهلاكها للوقود إلى 4.8 لتر لكل 100 كم.

يبلغ متوسط سعر i10 في سوق المستعمل موديل من 2008 إلى 2017 حوالي 300 إلى 550 ألف جنيه.

كيا بيكانتو

تصنف كيا بيكانتو سيارة نسائية بامتياز في مصر، وهي واحدة من السيارات الموفرة في التشغيل فاستهلاكها للوقود منخفض في مختلف موديلاتها،وتأتي بمحرك 1200 سي سي ،وتستهلك حوالي 5.6 لتر لكل 100 كم وتتميز بإعتمادية عالية في سوق المستعمل.

يبلغ متوسط سعر بيكانتو في سوق المستعمل موديل من 2005 إلى 2021 حوالي 285 إلى 790 ألف جنيه.

فيات 500

سيارة هاتشباك عصرية تتميز بتصميم إيطالي صغير ومناسب للمدن، وتأتي بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي ينتج قوة 100 حصان وعزم دوران 131 نيوتن متر ،وكفاءة في إستهلاك الوقود التي تتراوح بين 4.5 إلى 6.3 لتر لكل 100كم.

يبلغ متوسط سعر فيات 500 في سوق المستعمل موديل من 2009 إلى 2020 حوالي 450 إلى 850 ألف جنيه.

ميني كوبر

تعد ميني كوبر البريطانية رمزًا للسيارات الصيرة ذات الأداء الؤيتضي المتميز والتصميم الأيقوني الكلاسيكي والتي انطلقت في الأسواق لأول مرة في عام 1959.

تأتي سيارة ميني الصغيرة بمحرك 1500 سي سي تيربو يولد قوة 156 جصان ،وعزم دوران 230 نيوتن متر.

يبلغ متوسط سعر ميني كوبر في سوق المستعمل موديل من 2002 إلى 2025 حوالي 500 ألف إلى 2.800.000 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. فورد تستدعي أكثر من 1.7 مليون سيارة موديلات حتى 2024

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها MG بمصر

خبير: انقلاب في سوق السيارات المصري مع عودة الدولار إلى الزيادة





