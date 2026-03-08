إعلان

ظهور سمارت #5 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب : محمد جمال

12:10 م 08/03/2026 تعديل في 02:01 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5
  • عرض 14 صورة
    سمارت #5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغطية - محمد جمال:

أطلقت شركة عز العرب ستار، الوكيل الحصري لعلامة سمارت في مصر، سيارتها سمارت #5 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري.

قدمت سمارت #5 في مصر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليونين و100 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليونين و450 ألف جنيه للثانية، ومليونين 650 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعارها ومواصفاتها الرسمية:

المحرك والأداء

تعتمد سمارت 5 على محركات كهربائية قوية توفر أداءً مميزًا ضمن فئة SUV الكهربائية. تأتي الفئة الأولى والثانية بنظام دفع خلفي بقوة تصل إلى 363 حصانًا مع عزم دوران 373 نيوتن‑متر، بينما تتوفر الفئة الأعلى بنظام الدفع الكلي بقوة إجمالية تصل إلى 646 حصانًا وعزم دوران 710 نيوتن‑متر، وتصل من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 إلى 6.5 ثانية.

تتميز سمارت #5 ببطاريات تتراوح سعتها بين 100 كيلوواط‑ساعة، ما يمنحها مدى قيادة 590 كيلومترًا للفئتين الأولى والثانية، فيما تأتي نسخة برابوس و540 كيلومترًا لكل شحنة.

طول وأبعاد سمارت #5

تأتي سمارت 5 بطول 4,705 مم، وعرضها 1,920 مم، ويصل ارتفاعها إلى ما بين 1,705 و1,830 مم حسب الفئة، وطول قاعدة العجلات 2,900 مم.

منظومة السلامة والأمان بـ"سمارت #5"

حصلت سمارت #5 على تصنيف خمس نجوم من برنامج Euro NCAP للسلامة وحققت أعلى نتيجة بين سيارات الـSUV الكبيرة في 2025، بما في ذلك حماية راكب البالغين والأطفال والمشاة ومساعدة السائق.

ويعتمد تصميم سمارت #5 على هيكل قوي من سبائك الفولاذ والألومنيوم بنسبة 82% من المواد عالية القوة يشكل قفصًا صلبًا لحماية الركاب، ويشمل ذلك 7 وسائد هوائية لتوفير حماية إضافية في حالات التصادم، كما يمكن للسيارة استيعاب ثلاث مقاعد أطفال في المقاعد الخلفية مع نقاط تثبيت ISOFIX.

وتعتمد سمارت #5 أيضًا على مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة والتدخل الذكي لتقليل مخاطر الحوادث، تشمل نظام الفرملة الالية الطارئة (AEB) المدعوم بكاميرات عالية الدقة ورادار حديث.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعدة البقاء في المسار، ونظام مراقبة السائق للكشف عن التعب أو تشتيت الانتباه، إضافة إلى كاميرا 360 درجة توفر رؤية كاملة حول السيارة.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. فورد تستدعي أكثر من 1.7 مليون سيارة موديلات حتى 2024

خبير: انقلاب في سوق السيارات المصري مع عودة الدولار إلى الزيادة

أوبل تطلق استدعاء عاجل لموديلات محددة في مصر لمشكلة بالوسائد الهوائية

عز العرب ستار سمارة سمارت #5

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
شئون عربية و دولية

سجال وهجوم.. تغريدة عمرو موسى عن حرب إيران تشعل جدلًا بمصر والخليج
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه