تغطية - محمد جمال:

أطلقت شركة عز العرب ستار، الوكيل الحصري لعلامة سمارت في مصر، سيارتها سمارت #5 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري.

قدمت سمارت #5 في مصر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليونين و100 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليونين و450 ألف جنيه للثانية، ومليونين 650 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعارها ومواصفاتها الرسمية:

المحرك والأداء

تعتمد سمارت 5 على محركات كهربائية قوية توفر أداءً مميزًا ضمن فئة SUV الكهربائية. تأتي الفئة الأولى والثانية بنظام دفع خلفي بقوة تصل إلى 363 حصانًا مع عزم دوران 373 نيوتن‑متر، بينما تتوفر الفئة الأعلى بنظام الدفع الكلي بقوة إجمالية تصل إلى 646 حصانًا وعزم دوران 710 نيوتن‑متر، وتصل من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 إلى 6.5 ثانية.

تتميز سمارت #5 ببطاريات تتراوح سعتها بين 100 كيلوواط‑ساعة، ما يمنحها مدى قيادة 590 كيلومترًا للفئتين الأولى والثانية، فيما تأتي نسخة برابوس و540 كيلومترًا لكل شحنة.

طول وأبعاد سمارت #5

تأتي سمارت 5 بطول 4,705 مم، وعرضها 1,920 مم، ويصل ارتفاعها إلى ما بين 1,705 و1,830 مم حسب الفئة، وطول قاعدة العجلات 2,900 مم.

منظومة السلامة والأمان بـ"سمارت #5"

حصلت سمارت #5 على تصنيف خمس نجوم من برنامج Euro NCAP للسلامة وحققت أعلى نتيجة بين سيارات الـSUV الكبيرة في 2025، بما في ذلك حماية راكب البالغين والأطفال والمشاة ومساعدة السائق.

ويعتمد تصميم سمارت #5 على هيكل قوي من سبائك الفولاذ والألومنيوم بنسبة 82% من المواد عالية القوة يشكل قفصًا صلبًا لحماية الركاب، ويشمل ذلك 7 وسائد هوائية لتوفير حماية إضافية في حالات التصادم، كما يمكن للسيارة استيعاب ثلاث مقاعد أطفال في المقاعد الخلفية مع نقاط تثبيت ISOFIX.

وتعتمد سمارت #5 أيضًا على مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة والتدخل الذكي لتقليل مخاطر الحوادث، تشمل نظام الفرملة الالية الطارئة (AEB) المدعوم بكاميرات عالية الدقة ورادار حديث.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعدة البقاء في المسار، ونظام مراقبة السائق للكشف عن التعب أو تشتيت الانتباه، إضافة إلى كاميرا 360 درجة توفر رؤية كاملة حول السيارة.

