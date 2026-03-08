برلين - (د ب أ):

على الرغم من امتلاك شركة أودي لسيارات رياضية كهربائية بالكامل مثل الموديل E-Tron GT RS منذ فترة طويلة، إلا أن قسم أودي للسيارات الرياضية التزم بمبدأ محركات الاحتراق الداخلي في موديلاته الأساسية حتى الآن.

ولكن خبراء القوة بالشركة الألمانية يضفون لمسة كهربائية على محركات التربو التقليدية؛ حيث تعتزم شركة أودي طرح السيارة RS5 الجديدة خلال الصيف المقبل باعتبارها أول سيارة هجينة قابلة للشحن Plug-in مصممة للقيادة بأداء فائق.

ولا تقتصر الابتكارات على منفذ الشحن فقط، ولكن يتوافر الموديل الجديد كسيارة صالون لأول مرة منذ جيلين، وتسعى شركة أودي من خلالها إلى سحب البساط من تحت أقدام السيارات بي إم دبليو M3 ومرسيدس AMG C63.

ويبدأ سعر السيارة الألمانية الجديدة من 106 ألف و200 يورو (ستة ملايين و210 آلاف جنيه مصري) تقريبًا، وعند إضافة 1.650 يورو أي نحو (96.500 جنيه) يمكن الحصول على الموديل الكومبي Avant.

وقد أثارت فترات التوقف لشحن السيارة انتقادات واسعة بين عشاق السيارات الكلاسيكية؛ لأنهم يخشون أن يؤدي التحول الجزئي إلى الطاقة الكهربائية إلى تقليل متعة القيادة، بالإضافة إلى أنهم يشتكون من الزيادة الكبيرة في وزن هذه السيارة الرياضية فائقة الأداء بسبب وجود بطارية ومحرك كهربائي.

ونظرا لزيادة طول السيارة بمقدار 12 سم وزيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 8 سم أصبحت هذه السيارة ضمن الفئة الخامسة، وليس الفئة الرابعة. وقد أدت هذه العوامل إلى زيادة وزن السيارة بما يقارب 50% ليصل وزنها الإجمالي حاليا إلى 2.5 طن.

تصميم مفتول العضلات

ولكن هذه المخاوف ذات طبيعة نظرية فقط؛ حيث تشع سيارة أودي بمزيد من القوة بفضل التصميم العريض مفتول العضلات والرفارف المنتفخة وفتحات التهوية كثيرة الزوايا.

وتُسكت سيارة أودي RS5 منتقديها لحظة تشغيلها، صحيح أنها تمتاز بهدوء الدوران في البداية حتى يتولى المحرك الكهربائي زمام الأمور، ولكن بمجرد الضغط على دواسة الوقود بقوة أكبر يبدأ محرك الاحتراق الداخلي في العمل، ويعلن محرك البنزين عن وجوده عند فتح صمامات الصوت في أنابيب العادم الصغيرة لكي تتحول السيارة إلى وحش حقيقي.

وهذا الصوت الهادر لا يأتي من فراغ؛ حيث تعتمد سيارة أودي RS5 الجديدة على سواعد محرك بنزين تربو سداسي الأسطوانات V6 سعة 2.9 لتر وبقوة 375 كيلووات/510 حصان بالإضافة إلى المحرك الكهربائي بقوة 130 كيلووات/177 حصان، لتنطلق سيارة أودي الجديدة بقوة إجمالية تبلغ 470 كيلووات/639 حصان.

وبفضل نظام توجيه عزم الدوران Torque Vectoring تنقل شركة أودي ما يصل إلى 2000 نيوتن متر من عزم الدوران بين العجلات في أجزاء من الثانية، وقامت الشركة الألمانية بتجهيز سيارتها بهذا النظام لتوزيع القوة بدقة بين كل عجلة على حدة، وعندما تطبق العجلة الخارجية قوة أكبر تنعطف السيارة بشكل أسرع، وهو ما يحسن قوة الجر وثبات السيارة عند اجتياز المنعطفات مع تحسين ديناميكية القيادة، فضلا عن الانعطاف بشكل مذهل.

رشاقة وحيوية

ولا تقتصر مزايا سيارة أودي الجديدة على القوة الكبيرة، ولكنها تمتاز بالرشاقة والحيوية أيضا، وهو ما يزيد متعة القيادة إلى آفاق جديدة ويبدد المخاوف بشأن وزنها، وتتمتع السيارة RS5 بقوة ديناميكية طولية متفجرة، وبفضل عزم الدوران 825 نيوتن متر، تنطلق السيارة الألمانية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 285 كلم/س.

وتجتاز سيارة أودي RS5 الجديدة المنعطفات بنفس الإحساس المثير والرشيق، الذي يتمتع به متزلج حائز على الميدالية الذهبية على مضمار تزلج أولمبي، وذلك بفضل نسبة توجيه أكثر مباشرة، والتي تتطلب حركات توجيه أقل، وتزداد إثارة تجربة القيادة مع كل تغيير في نمط القيادة؛ حيث تزداد زوايا الانزلاق والتشويق دون أي شعور بعدم الأمان أو الاعتماد على الحظ.

مقصورة رياضية

وتستقبل مقصورة السيارة RS5 الركاب بروح رياضية أنيقة بفضل الفرش الجلدي باللون الداكن ومظهر الكربون حسب الرغبة، حتى المقاعد الرياضة العميقة والداعمة توفر مستوى فائقا من الراحة أثناء الرحلات الطويلة.

وبالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من الإرباك أثناء القيادة بسبب القوائم الفرعية الكثير والوظائف الرقمية المتعددة، قامت شركة أودي بتركيب زرين إضافيين على المقود، ويقوم الزر الأيمن بتفعيل وضع RS تلقائيا، ويوفر للسيارة دفعة هائلة من التسارع، أما الزر الأيسر فيقوم بتفعيل وضع التعزيز ويوفر تسارعا قد يشعر قائد السيارة معه بالدوار عند الضغط الكامل على دواسة الوقود.

وتم تجهيز السيارة الهجينة بنظام تعليق فعال مزود بمُخمّدات ثنائية الصمامات، وحسب أسلوب القيادة المحدد قد تكون السيارة صلبة للغاية في بعض الأحيان، وتمتص عيوب الطريق بسلاسة في أحيان أخرى.

الموديل Avant الكومبي

وتسعى الشركة الألمانية من خلال الموديل Avant الكومبي إلى طرح سيارة رياضية للاستخدام اليومي، كما يمكن استعمالها كسيارات شركات فائقة الأداء، بفضل تجهيزها ببطارية سعة 22 كيلووات ساعة ومحرك كهربائي.

ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 84 كيلومتر بسرعة حتى 140 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك الوقود 3.9 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 88 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون