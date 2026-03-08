إعلان

خبير: انقلاب في سوق السيارات المصري مع عودة الدولار إلى الزيادة

كتب - رأفت العربي:

11:10 ص 08/03/2026 تعديل في 11:13 ص

سوق السيارات - أرشيفية

أكد المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن قطاع السيارات بمصر سيتأثر سلبًا بالحرب الجارية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مسروجة في تصريحات لـ"مصراوي" أن الانعكاسات السلبية للحرب في منطقة الخليج العربي، برزت في الارتفاع السريع لقيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بمصر حيث زاد في خلال أيام قليلة بأكثر من 12 بالمئة.

وأوضح أن زيادة أسعار النقد الأجنبي ستحدث انقلابًا في السوق وستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار سواء في قطاع السيارات المستوردة أو المجمعة محليًا وحتى سوق السيارات المستعملة.

وطالب رئيس أميك الشرفي السابق بضرورة فرض رقابة على السوق لمنع استغلال الظروف الحالية للتلاعب ومحاولة تحقيق مكاسب كبيرة، وهو ما يضر بمصلحة الجميع سواء الشركات أو المستهلكين.

كانت الأيام الماضية شهدت ارتفاع أسعار نحو 14 سيارة جديدة، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من عام من حالة الانتعاش والاستقرار والتراجعات السعرية المتتالية التي شهدها السوق المحلي.

وطالت الزيادات الأخيرة طرز كورية وصينية مجمعة محليًا وأخرى مستوردة، وتراوحت قيم الزيادة المعلنة من وكلاء العلامات التجارية بين 15.000 جنيه وحتى 100.000 جنيه.

أسعار الدولار أسعار السيارات

