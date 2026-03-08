خبير: انقلاب في سوق السيارات المصري مع عودة الدولار إلى الزيادة

أكد المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن قطاع السيارات بمصر سيتأثر سلبًا بالحرب الجارية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مسروجة في تصريحات لـ"مصراوي" أن الانعكاسات السلبية للحرب في منطقة الخليج العربي، برزت في الارتفاع السريع لقيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بمصر حيث زاد في خلال أيام قليلة بأكثر من 12 بالمئة.

وأوضح أن زيادة أسعار النقد الأجنبي ستحدث انقلابًا في السوق وستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار سواء في قطاع السيارات المستوردة أو المجمعة محليًا وحتى سوق السيارات المستعملة.

وطالب رئيس أميك الشرفي السابق بضرورة فرض رقابة على السوق لمنع استغلال الظروف الحالية للتلاعب ومحاولة تحقيق مكاسب كبيرة، وهو ما يضر بمصلحة الجميع سواء الشركات أو المستهلكين.

كانت الأيام الماضية شهدت ارتفاع أسعار نحو 14 سيارة جديدة، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من عام من حالة الانتعاش والاستقرار والتراجعات السعرية المتتالية التي شهدها السوق المحلي.

وطالت الزيادات الأخيرة طرز كورية وصينية مجمعة محليًا وأخرى مستوردة، وتراوحت قيم الزيادة المعلنة من وكلاء العلامات التجارية بين 15.000 جنيه وحتى 100.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

أوبل تطلق استدعاء عاجل لموديلات محددة في مصر لمشكلة بالوسائد الهوائية

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها MG بمصر

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه