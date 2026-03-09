انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77% عند مستوى 46414 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.7 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.56% عند مستوى 46774 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

