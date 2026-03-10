إعلان

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة لبنان واستقراره

كتب : أحمد السعداوي

06:04 م 10/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي والعماد جوزاف عون

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه، مشددًا على تأييد القاهرة جهود الدولة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطة المؤسسات الوطنية على كامل التراب اللبناني.

ونوه المتحدث الرسمي بأن الرئيس أشار إلى تكثيف مصر جهودها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي؛ بهدف النأي بلبنان عن تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة، انطلاقًا من قناعة مصر بأهمية الدعم العربي والدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة ودعمها المستمر للبنان وحرصها على أمنه واستقراره، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس طبيعة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس عون أطلع الرئيس السيسي على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لحصر السلاح وتعزيز سلطة الدولة، فضلًا عن التحديات الإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية.

وأعرب الرئيس عن دعم مصر للبنان في مواجهة هذه الظروف، مؤكدًا استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تبعات أزمة النزوح الناتجة عن العمليات العسكرية.

