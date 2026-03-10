أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية رصدت اليوم تسعة صواريخ باليستية، ودمرت ثمانية منها، بينما سقط صاروخ واحد في البحر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد 35 طائرة مسيرة إضافية، تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت تسع طائرات في المياه الإماراتية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع المنشور على موقع إكس، يرتفع بذلك إجمالي الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى الإمارات إلى 262 صاروخاً باليستياً (تم تدمير 241 منها) و1475 طائرة مسيرة (تم اعتراض 1385 منها).

وأسفرت الهجمات عن ستة قتلى من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلاديشية.

كما أكدت وزارة الدفاع أنها في "حالة تأهب قصوى وجاهزة للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة استقرار أمن الدولة".