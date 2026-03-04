إعلان

وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في هجوم على مدرسة إيرانية

كتب : د ب أ

07:22 م 04/03/2026

وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في هجوم على مدرسة إيرا

واشنطن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بعد ورود تقارير عن هجوم على مدرسة للبنات في جنوبي إيران أسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصا.

وقال هيجسيث للصحفيين خلال إيجاز صحفي في البنتاجون: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نجري تحقيقا في ذلك."

وأضاف: "بالطبع، نحن لا نستهدف أهدافا مدنية مطلقا، لكننا نقوم بمراجعة الأمر والتحقيق فيه."

وكان هيجسيث يرد على تقارير بشأن ضربة استهدفت مدرسة يوم السبت، تقول السلطات الإيرانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وتقع مدرسة البنات بالقرب من منشأة تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، ومع ذلك، لم تجد وسائل الإعلام الدولية حتى الآن أي دليل على استخدام المبنى لأي أغراض عسكرية.

ولم يقدم هيجسيث أي تفاصيل إضافية حول المسؤولين المحتملين عن الهجوم في مدينة ميناب أو نوع الذخائر التي تم استخدامها.

واستغل وزير الدفاع الأمريكي الإيجاز الصحفي لتوجيه انتقادات لأسلوب وسائل الإعلام في تغطية الحرب.

وأوضح هيجسيث أن كل شيء يسير بنجاح وبالدقة المطلوبة "لكن عندما تتمكن بعض الطائرات المسيرة من الوصول أو تقع حوادث مأساوية، فإنها تتصدر أخبار الصفحات الأولى. أفهم ذلك، فوسائل الإعلام تريد فقط أن تجعل الرئيس يظهر بمظهر سيء."

