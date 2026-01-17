بعد خفض 200 ألف جنيه.. جيلي ستار راي تشعل حرب أسعار الـSUV في مصر

بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. فورثينج T5 EVO تشعل حلبة المنافسة المحلية

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية زيرو في مصر

أعلنت مجموعة أبو غالي الوكيل غير الحصري لعلامة جيلي التجارية في مصر، تخفيض أسعار ستار راي موديل 2026 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر يناير 2026 من العام الجاري.

وأصبحت تقدم جيلي ستار راي موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 1,299,000 جنيه بدلًا من 1,499,000 جنيه للفئة الاولي، و الفئة الثانية بسعر 1,399,000 جنيه بدلا من 1,599,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1,499,000 جنيه بدلا من 1,699,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1,569,000 بدلا من 1,769,000 جنيه.

ومع تخفيض ستار راي الجديدة بالسوق المصري، دخلت السيارة الصينية في منافسة قوية مع عددا من السيارات الكورية والصينية واليابانية محليًا خلال يناير 2026 الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

رينو أوسترال

وبحسب وكيل العلامة الفرنسية في مصر، تقدم السيارة بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.390.000 جنيه للفئة الأولى، و1.525.000 جنيه للفئة الثانية، و1.650.000 للثالثة، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا بـ1.750.000 جنيه.

هيونداي توسان

تبدأ أسعارها هيونداي توسان في السوق المصر من مليون و 550 ألف جنيه للفئة الأساسية "shadow" وتصل إلى 2 مليون و 150 ألف جنيه لاعلى فئة ذات الدفع الرباعي N-Line

نيسان قشقاي

تبدأ أسعار نيسان قشقاي في مصر من 1464.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها 1.640.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.660.000 جنيه، أما الفئة الرابعة من قشقاي 1.749.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ1.769.000 جنيه.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند بأسعار رسمية تبدأ من مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و950 ألف جنيه، والفئة الثالثة 2 مليون و100 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس بسعر يبدأ من 1.333.000 جنيه، وتصل أسعارها للفئة الخامسة الأعلى تجهيزا مليون 640 ألف جنيه.

كي جي إم توريس

تبدأ أسعار توريس الجديدة 1.449.000 جنيه، والفئة الثانية جاءت بسعر 1.585.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.715.000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1.839.000 جنيه 1.940.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

الأرخص محليًا فوق المليون مباشرةً.. فورثينج T5 EVO وجيتور X70 Plus وجهاً لوجه

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية زيرو في مصر

بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. فورثينج T5 EVO تشعل حلبة المنافسة المحلية