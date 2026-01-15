بالصور.. كيا تكشف عن سيارتها EV2 الكهربائية الصغيرة

سول - (د ب أ):

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن سيارتها الكهربائية EV2 الصغيرة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة EV2 الجديدة، التي تعتمد على منصة E-GMP الكهربائية بجهد 400 فولت، تأتي بطول 4.06 متر وتوفر أماكن جلوس لخمسة أشخاص، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 955 لترا، بالإضافة إلى مساحة تخزين إضافية أمامية بسعة حوالي 15 لترا، ما يعزز من عملانية السيارة الصغيرة في الحياة اليومية.

بطاريتان

وتتوفر السيارة الكهربائية بخيارين من البطاريات بسعة 42.2 أو 61.0 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة 317 أو 448 كلم، كما أن كلا الخيارين يدعمان الشحن السريع؛ حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون نحو30 دقيقة.

وتم تجهيز السيارة EV2 بباقة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة الحديثة، علاوة على نظام معلومات وترفيه متصل يدعم التحديثات عبر الأثير ومزايا الاتصال الذكي.

