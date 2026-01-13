رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

هيونداي أكسنت RB موديل 2021 بأقل من 575 ألف جنيه.. تفاصيل

كشفت مجموعة المنصور، الوكيل المحلي لعلامة شيفرولية التجارية، عن السيارة كابتيفا الـSUV الكهربائية لأول مرة بالسوق المصري.

تتوفر شيفرولية كابتيفا بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي مليون و299 ألف جنيه.

تأتي كابتيفا الكهربائية الجديدة بسقف ثنائي اللون الأنيق والعجلات الرياضية قياس 18 بوصة التي تضفي علي السيارة طابعاً جريئاً، إلى المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED والمقاعد الفاخرة المصنوعة من الجلد الصناعي باللون الأسود أو الرملي.

تمنح شيفروليه كابتيفا الكهربائية مدى قيادة يصل إلي 415 كيلومتر وفق معيار NEDC مع عزم فوري يبلغ 310 نيوتن متر، بما يضمن استجابة سلسة وأداءً مريحاً عبر مختلف ظروف القيادة سواء داخل المدن أو خارجها.

أما المقصورة الداخلية، فتوفر إتساع لافت مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات العائلة، مع مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40، وشاشة مركزية قياس 15.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة، لتوفير تجربة قيادة واضحة وسهلة الاستخدام.

وتعزز أنظمة السلامة المتطورة ومزايا مساعدة السائق راحة القيادة بشكل أكبر، حيث تشمل نظام ADAS، والتحكم الذاتي في السرعة، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى إطار احتياطي لضمان الجاهزية الكاملة لمختلف ظروف القيادة.