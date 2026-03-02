إعلان

برلمانية مستقبل وطن تقترح تعديل بقانون الضريبة العقارية.. والحكومة توافق

كتب : نشأت حمدي

12:02 ص 02/03/2026

النائب أحمد عبد الجواد

قدم النائب أحمد عبدالجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقترحًا بإضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الضريبة العقارية.

وقال عبدالجواد، خلال عرض مقترحه بالجلسة العامة للمجلس اليوم،: "تاكيدًا لفلسفة القانون و مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة التعديلات المقدمة من النواب، اقترح إضافة مادة اصدار جديدة تنص على: "يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الايجارية عليها أو تلك التي لم يتم الاخطار بها عن الفترات السابقة عن تطبيق القانون".

وأضاف "عبدالجواد": "تهدف المادة المستحدثة، للتجاوز عن كل ما سبق من العقارات التي لم يخطر بها لتشجيع الثقة بين المواطن المكلف بالضريبة و مصلحة الضرائب".

من جانبه أعلن أحمد كجوك وزير المالية، موافقة الحكومة على المقترح، قائلًا: "نحن مع المقترح يستهدف التبسيط وفتح صفحة جديدة مع المكلف، طالما جاء طواعية، ولكن نريد ضبط الصياغة، فلا يوجد طلب تسجيل في الإجراءات ونطلب حذف الجملة ونشترط لتطبيق المادة تقديم الإقرار".

