ترامب عن مقتل 3 جنود أمريكيين: الأمر قد يتكرر والعمليات في إيران مستمرة

كتب : محمود الطوخي

12:00 ص 02/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقوع مزيد من الخسائر البشرية الأمريكية خلال العمليات ضد إيران هو أمر مرجح مع استمرار العمليات القتالية بكامل قوتها لتحقيق الأهداف الموضوعة.

وأوضح ترامب، في مقابلتين منفصلتين بعد ظهر الأحد، أن وقوع إصابات بين القوات هو أمر متوقع و"قد يحدث مرة أخرى"، في أعقاب الإعلان عن مقتل 3 من جنود أمريكيين بهجمات إيرانية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن ترامب تعليقا على مقتل الجنود: "إنهم أناس رائعون. وكما تعلمون، نتوقع حدوث ذلك، للأسف. قد يتكرر الأمر باستمرار، وقد يحدث مرة أخرى".

وأقر ترامب في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، بحجم الإصابات المسجلة قائلا: "لدينا ثلاثة، لكننا نتوقع وقوع ضحايا، ولكن في النهاية سيكون ذلك مكسبا كبيرا للعالم".

وبشأن التعامل مع عائلات الضحايا، أشار ترامب إلى أنه سيلتقي بهم "في الوقت المناسب"، لافتا إلى احتمالية سفره إلى "قاعدة دوفر الجوية" في "ديلاوير" لحضور مراسم نقل رفات الجنود بشكل رسمي ومهيب، أو توجيه دعوة لعائلاتهم لزيارة البيت الأبيض.

ترامب يؤكد استمرار العمليات في إيران

وفي مقطع فيديو نشره عبر موقع "تروث سوشيال" الأحد، أكد الرئيس الأمريكي أن المهمة القتالية لن تتوقف، قائلا: "تستمر العمليات القتالية في هذا الوقت، وبكامل قوتها، وستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا. لدينا أهداف قوية للغاية"، دون أن يفصح عن تفاصيل محددة لتلك الأهداف.

وأشار ترامب مجددا إلى مقتل العسكريين الثلاثة، مؤكدا أن الأمة تحزن على هذه الخسارة.

وأضاف: "كأمة واحدة، ننعى الأبطال الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمتنا. وبينما نواصل المهمة النبيلة التي بذلوا أرواحهم في سبيلها، ندعو الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ونعرب عن خالص محبتنا وامتناننا الأبدي لأسر الشهداء".

وأكد الرئيس الأمريكي، على أن "الخسائر البشرية الأمريكية في إيران" قد تزداد، واصفا ذلك بالواقع الذي لا يمكن تجنبه بقوله: "للأسف، من المرجح أن يكون هناك المزيد قبل أن ينتهي الأمر. هذا هو الواقع. من المرجح أن يكون هناك المزيد. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك".

وقف النار في إيران بنك الأهداف الإيراني عرض أمريكي مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران الشرق الأوسط هجمات على الخليج الحرب على إيران

