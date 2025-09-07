إعلان

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

02:33 م الأحد 07 سبتمبر 2025
القاهرة - (مصراوي):

كشف مصدر مسؤول في مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة "بي واي دي" BYD التجارية، عن مصير مالكي السيارة F3 سيدان العائلية في السوق المصري، وذلك بعد توقف إنتاجها رسميًا.

كان المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل للسيارات، أكد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن إنتاج بي واي دي F3 سيتوقف بنهاية شهر يوليو 2025 في ظل نفاد مكونات الإنتاج واتجاه الشركة الصينية إلى الانخراط في مشاريع مستقبلية أكثر تطورًا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مجموعة الأمل ملتزمة بتقديم كافة خدمات ما بعد البيع لعملائها الحاليين، مضيفًا أن مراكز الخدمة ستظل تعمل حتى بعد خروج السيارة من السوق.

وشدد على أن الأمل ستبقى متعهدة بتوفر قطع الغيار اللازمة للسيارة، وكذا تقديم الخدمات الخاصة بالسيارات التي لا تزال في فترة الضمان لحين انتهائه.

يذكر أن بي واي دي تتجه إلى تعيين وكيل جديد لها في مصر، إذ تشير تقارير إلى أن شركة المنصور للسيارات ستكون الوكيل الحصري الجديد، وستوفر لعملاء السوق قائمة من السيارات الكهربائية والهجينة التي تنتجها الشركة الصينية.

أسعار السيارات بي واي دي F3 الأمل للسيارات المنصور للسيارات صناعة السيارات
