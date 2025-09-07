كتب - محمود أمين:

أكدت مصادر موثوقة حصول مجموعة المنصور للسيارات على الوكالة الحصرية لعلامة بي واي دي في مصر، مع توقعات ببدء العمال رسميًا بداية من عام 2026 القادم.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات وأسعار أرخص سيارة كهربائية تقدمها بي واي دي الصينية في عدد من الأسواق العالمية وهي سيجل الهاتشباك الصغيرة.

تقدم بي واي دي سيجل عالميًا بأسعار رسمية تبدأ من 9 آلاف دولار، والنسخة الأعلى مقابل 12 ألف دولار.

تعتمد بي واي دي سيجل على بطارية سعة 38.88 كيلوواط ليثيوم أيون بقوة 75 حصان ميكانيكي، وتقبل الشحن المنزلي Type 2 AC، والشحن السريع CCS في غضون 30 دقيقة.

تستطيع السيارة خماسية المقاعد قطع مسافة تصل إلى 385 كم في ظروف القيادة العادية وتقل إلى 240 كم بالطرق السريعة في الطقس البارد. وتبلغ سرعها القصوى 130 كم في الساعة.

يبلغ طول السيارة الكلي 3.780 ملم، وعرضها 1.540 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.715 ملم، وقاعدة عجلاتها 2.500 ملم، ووزنها الإجمالي بأقصى حمولة 2.068 كيلوجرام.