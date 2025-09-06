أسعار ومواصفات لينك أند كو 06 الجديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة Lynk&Co، السيارة لينك أند كو 06 الجديدة بالسوق المصري بسعر رسمي يبدأ من

وجاءت السيارة لينك أند كو 06 بأسعار رسمية تبدأ من 1.250.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية أصبح سعرها الجديد 1.350.000 جنيه، أما الفئة الثالثة قدمت بسعر 1.450.000 جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات لينك أند كو 06 الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد السيارة 06 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يولد قوة 178 حصان مع عزم دوران 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات، وسرعتها القصوى 195 كم/س مع معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما أنظمة السلامة فجاءت شاملة لجميع الفئات، حيث تضم وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، نظام فرامل يد إلكترونية، حساسات وكاميرا خلفية، مثبت سرعة، أنظمة مانعة للانقلاب ومساعدة عند صعود المرتفعات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات وهيكل خارجي عالي المتانة.

وتنفرد الفئة الثانية بمزايا إضافية مثل كاميرا 360 درجة، رصد البقعة العمياء، مساعد تغيير الحارة المرورية، والتنبيه من السيارات العابرة عند الرجوع للخلف. بينما جاءت الفئة الثالثة بباقة القيادة الذكية بشكل قياسي، والتي تضم مثبت سرعة تكيفي وذكي، فرامل طوارئ أوتوماتيكية، ومساعد الحفاظ على الحارة المرورية.

