بعد زيادة أسعار الشحن.. مقارنة بين أرخص سيارتين كهربائية وبنزين في مصر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، قرارًا بزيادة أسعار الكيلوواط لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك بعد تثبيت أسعارها لمدة ثلاث سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الصادر برقم 101 لسنة 2025، ويفيد بإصدار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة الجهاز أسعار شحن المركبات الكهربائية.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

وبعد ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية، يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على مقارنة تفصيلية توضح الفارق السعري بين أرخص سيارة كهربائية متاحة في مصر الآن وأرخص سيارة تعمل بالوقود التقليدي "البنزين".

وتعد نيسان صني السيدان العائلية موديل 2026 أرخص سيارة زيرو في مصر حاليًا، بينما دونج فينج BOX الكروس أوفر هي أرخص سيارة كهربائية جديدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

منظومة القوة والحركة في دونج فينج BOX ونيسان صني

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

بينما تقدم صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

مساحات وأبعاد دونج فينج BOX ونيسان صني

تأتي دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة بطول 4030 ملم، وعرض 1810 ملم، وارتفاع: 1570 ملم، وقاعدة العجلات: 2660 ملم، وسعة التخزين الخلفية: 330 لتر، ومقاس الجنوط 17 بوصة.

فيما تأتي نيسان صني 2026 بطول 4425 مم، عرض 1695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

مواصفات الأمان والسلامة في دونج فينج BOX ونيسان صني

تأتي بوكس بعدد كبير من مواصفات الأمان والسلامة لحماية راكبيها داخل المقصورة وأبرزها 2 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ومساعد، والكبح (BA)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وفرامل ركن إلكترونية (EPB)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مساعد صعود المرتفعات (Hill Assist)، ونظام مساعد، ونزول المنحدرات (Descent Control)، ونظام التماسك Traction Control، وظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، وتميزت الفئة الثانية بمجموعة ADAS الكاملة.

بينما تقدم صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

تجهيزات دونج فينج BOX ونيسان صني

كما تأتي بوكس بمواصفات داخلية متطورة بدءًا من الخامات الداخلية المميزة، والإضاءة المحيطية (Ambient Light)، نظام تثبيت السرعة (Cruise Control)، شاحن لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 50 واط، شاشة مركزية قياس 12 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات أما عن الفئة الثانية فتميزت بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع عرض الشاسيه الشفاف (Transparent Chassis)، ونظام الركن التلقائي (Auto Park).

فيما تأتي مقصورة صني 2022 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات للمقعد الخلفي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

أسعار وفئات دونج فينج BOX ونيسان صني

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والثانية سعرها الرسمي 710 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

