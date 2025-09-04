خطوات بسيطة تقلل من نفاد شحن بطارية السيارة الكهربائية

كتب - محمد جمال:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، قرارًا بزيادة أسعار الكيلوواط لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك بعد تثبيت أسعارها لمدة ثلاث سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الصادر برقم 101 لسنة 2025، ويفيد بإصدار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة الجهاز أسعار شحن المركبات الكهربائية.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

وبعد ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية، يمكن من خلال التقرير التعرف على نصائح مهمة لإطالة عمر بطارية السيارة الكهربائية لتقليل نفاد شحن بطارية السيارة الكهربائية في أسرع وقت.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه النصائح:

القيادة الذكية

تؤثر أسلوب القيادة بشكل كبير على استهلاك الطاقة. تجنب التسارع والتوقف المفاجئ، وحافظ على سرعة ثابتة قدر الإمكان. استخدام نظام القيادة الاقتصادية المتاح في معظم السيارات الكهربائية يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة.

تقليل استخدام المكيف والتدفئة

تستهلك أنظمة التكييف والتدفئة في السيارة الكهربائية قدراً كبيراً من الطاقة. لذا، حاول استخدامهما بحكمة، واعتمد على التهوية الطبيعية عندما يكون الطقس ملائماً. ارتداء ملابس مناسبة للطقس يمكن أن يقلل من الحاجة إلى تشغيل التدفئة أو التكييف بكثافة.

الصيانة الدورية

الحفاظ على سيارتك الكهربائية في حالة جيدة يساعد على تحسين كفاءتها. تأكد من أن الإطارات منفوخة بشكل صحيح وأن نظام الفرامل يعمل بسلاسة. أي خلل في السيارة يمكن أن يزيد من استهلاك الطاقة ويقلل من مدى البطارية.

التخطيط المسبق للرحلات

التخطيط الجيد للرحلات يساعد في تقليل المسافات المقطوعة واختيار الطرق الأكثر كفاءة. استخدام تطبيقات الملاحة التي تحدد المسارات الأقل ازدحامًا والأكثر توفيرًا للطاقة يمكن أن يكون له تأثير كبير.

تقليل الوزن الزائد

حاول تقليل الوزن الزائد في السيارة. إزالة العناصر غير الضرورية من الصندوق الخلفي وأماكن التخزين يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة ويزيد من مدى البطارية.

استخدام نظام الفرامل المتجدد

تأتي معظم السيارات الكهربائية مجهزة بنظام الكبح المتجدد الذي يحول الطاقة الناتجة عن الكبح إلى كهرباء تُخزن في البطارية. الاستفادة من هذا النظام قدر الإمكان يمكن أن يزيد من مدى البطارية بشكل ملحوظ.

تجنب السرعات العالية

تزداد مقاومة الهواء مع زيادة السرعة، مما يزيد من استهلاك الطاقة. حاول الالتزام بالسرعات الموصى بها للحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق مدى أفضل.

الشحن الذكي

حاول شحن سيارتك في الأوقات التي تكون فيها تكاليف الكهرباء منخفضة واستفد من محطات الشحن السريعة عند الحاجة. تجنب الشحن الكامل المستمر حيث يمكن أن يؤثر ذلك على عمر البطارية.

استخدام الوضع الاقتصادي

تحتوي معظم السيارات الكهربائية على وضع قيادة اقتصادي يقلل من استهلاك الطاقة عن طريق تحسين أداء المحرك وأنظمة السيارة الأخرى. استخدام هذا الوضع بشكل دوري يمكن أن يساعد في زيادة مدى البطارية.

اقرأ أيضًا..

ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

بي إم دبليو تعلن تجميع سيارتها X3 الرياضية رسميًا في مصر