إم جي تطلق موديلات علامة IM لمنافسة تسلا ومرسيدس وأودي

برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة "إم جي" المالكة لعلامة IM للسيارات الكهربائية، موديلات IM الجديدة لتشعل نار المنافسة مع تسلا ومرسيدس وأودي وبي إم دبليو.

وتعتمد الشركة الصينية في منافستها على التصميمات الأكثر تعقيدا والتقنيات المتطورة والبطاريات الحديثة وأنظمة الدفع المتطورة والعديد من الوظائف المبتكرة.

وتضم موديلات IM الجديدة السيارة الصالون IM5 والسيارة IM6 المتطابقة معها من النواحي التقنية، والتي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وتأتي الموديلات الجديدة من الفئة الفاخرة بطول أقل قليلا من 5 أمتار مع تزويدها بتجهيزات متطورة؛ حيث تعتمد سيارات IM على منصة Skateboard بجهد تشغيل 800 فولت، ويعتمد الموديل الفاخر على بطارية بسعة 100 كيلووات ساعة، وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة 710 كلم.

ويمكن شحن البطارية بقدرة أقل من 400 كيلووات، وبالتالي فإنه يمكن شحن البطارية في أفضل الأحوال من 10 إلى 80% في غضون 17 دقيقة فقط. ويعتمد الموديل الأساسي من السيارة الصالون على بطارية بسعة 75 كيلووات ساعة وتغطي مدى سير 490 كلم، ويمكن شحنها في أفضل الأحوال بقدرة 153 كيلووات.

أنظمة دفع متطورة

واعتمدت الشركة الصينية على أنظمة دفع متطورة للغاية في سياراتها الكهربائية الجديد؛ فالموديل الأساسي مزود بمحرك خلفي بقوة 217 كيلووات/295 حصان وينطلق بسرعة تصل إلى 200 كلم/س، بينما يعتمد الموديل الثاني على محرك خلفي بقوة 299 كيلووات/407 حصان.

أما الإصدار المزود بنظام الدفع الرباعي فيعتمد على سواعد محركين بقوة إجمالية تبلغ 552 كيلووات/751 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 802 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تتمتع السيارة الكهربائية بنفس أداء السيارات السوبر رياضية؛ حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر3 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 268 كلم/س، وتسري هذه القيم على السيارة الصالون الانسيابية، ولكن سيارة SUV ليست أبطأ منها بكثير.

مساحة كبيرة

وإلى جانب قيم الأداء الرائعة تأتي السيارات الكهربائية الجديدة بقاعدة عجلات بطول 2.95 متر، وتتمتع برحابة كبيرة في جميع مواضع الجلوس، وتمتاز السيارة الصالون بصندوق أمتعة بسعة من 457 إلى 1290 لترا، بالإضافة إلى حيز التخزين أسفل الغطاء الأمامي بسعة 18 لترا، وتتمتع السيارة الـ SUV بسعة حمولة من 646 إلى 1640 لترا خلف باب المؤخرة الكهربائي، علاوة على حيز تخزين بسعة 32 لترا أسفل الغطاء الأمامي.

واهتمت "إم جي" كثيرا بالأجواء داخل السيارات الكهربائية IM5 وIM6 الجديدة؛ حيث قامت باختيار خامات فاخرة تضفي على المظهر رونقا وجمالا مع الاعتماد على شاشات كبيرة، ولا توجد أزرار تحكم أو مفاتيح انزلاقية في قمرة القيادة؛ حيث يتم تشغيل كل الوظائف تقريبا عن طريق الشاشة اللمسية أو وظيفة التحكم الصوتي.

أنظمة مساعدة ذكية

كما تم تجهيز السيارات الكهربائية الجديدة بنظام تعليق هوائي ونظام توجيه لجميع العجلات في الإصدار الأساسي من سيارة SUV، بالإضافة إلى الكثير من أنظمة المساعدة الذكية.

ومن ضمن هذه الأنظمة النظام التكميلي للرؤية الاستباقية Proactive Vision Supplement System (PVSS)، والذي يقوم بعرض جميع صور الكاميرا من الخارج إلى الداخل على الشاشة، مما يُزيد من نطاق رؤية السائق حتى عندما تحجب أعمدة الهيكل أو النافذة الخلفية أو سوء الأحوال الجوية رؤيته.

وتشتمل باقة أنظمة المساعدة على نظام قيادة آلي من المستوى الثاني Level 2 في حركة المرور المتحركة، ويوفر النظام الأوتوماتيكي لركن السيارة مساحة مناسبة لركن السيارة في موقف السوبر ماركت؛ حيث يوجه السيارة للدخول والخروج من حارة ركن السيارة تلقائيا بضغطة زر.