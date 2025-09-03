ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، قرارًا بزيادة أسعار الكيلوواط لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك بعد تثبيت أسعارها لمدة ثلاث سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الصادر برقم 101 لسنة 2025، ويفيد بإصدار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة الجهاز أسعار شحن المركبات الكهربائية.

بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (49) بتاريخ 2025/7/9 بالموافقة على تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات / المركبات الكهربائية؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر بجلسته رقم (12) بتاريخ 2025/5/22 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية؛ قرر:

مادة 1- يحدد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخص لها من قبل الجهاز لمحطات شحن السيارات / المركبات الكهربائية بسعر بيع الكهرباء المحدد لباقي المشتركين لجهد التغذية الخاص بالمحطة.

مادة 2- تحدد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخص لها من الجهاز بشحن السيارات / المركبات الكهربائية إلى المستهلكين كما يلي:

- في حالة محطات الشحن بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC): يحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقا للمادة (1) من هذا القرار مضافا إليه (45) من ذات السعر كما هو موضح بالمعادلة التالية:

سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC)- سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (1،45) .

- في حالة محطات الشحن بالتيار المستمر (DC) يُحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقا للمادة (1) من هذا القرار مضافًا إليه (180) من ذات السعر كما هو موضح بالمعادلة التالية:

سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المستمر (DC)- سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (2،8).

مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الموقع الإلكتروني للجهاز بيانا توضيحيا، وجاء كالتالي:

أولًا: الشحن المنزلي

لم يتم إجراء أي تغيير على أسعار الكهرباء للمستهلك الذي يقوم بتركيب شاحن كهربائي في منزله.

تتم المحاسبة على الاستهلاك وفق الشرائح المنزلية المعمول بها، مثل أي جهاز كهربائي آخر داخل المنزل.

كما يمكن للمستهلك تركيب عداد منفصل للشحن، ويحاسب بنفس أسعار الشرائح المنزلية.

ثانيًا: الشحن التجاري

يتم من خلال شركات مرخص لها من الجهاز بإنشاء وتشغيل محطات عامة لشحن المركبات الكهربائية بمقابل وينقسم هذا النوع إلى:

شحن بطيء (AC): حيث تقوم الشركات بشراء الكهرباء من شركات التوزيع المرخصة حسب جهد الربط مع الشبكة.

شحن سريع (DC): ويتم بنفس الآلية، مع اختلاف في سعر البيع للمستهلك النهائي.

الأسعار المعتمدة عند الربط على الجهد المتوسط:

سعر شراء الكهرباء: 194 قرش/ك.و.س.

سعر البيع للمستهلك النهائي:

شحن بطيء (AC): 281.3 قرش/ك.و.س.

شحن سريع (DC): 534.2 قرش/ك.و.س.

عند الربط على الجهد المنخفض:

سعر شراء الكهرباء: 234 قرش/ك.و.س.

سعر البيع للمستهلك النهائي:

شحن بطيء (AC): 339.3 قرش/ك.و.س.

شحن سريع (DC): 655.2 قرش/ك.و.س.

وأكد الجهاز أن الشحن المنزلي يظل خاضعًا لأسعار الشرائح المنزلية دون أي تغيير، بينما يتم تحديد أسعار الشحن التجاري وفقًا لنوع الشحن (بطيء أو سريع) ومستوى جهد الربط مع الشبكة.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

