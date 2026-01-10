"سيارات المديرين".. طرح 25 سيارة ملاكي تابعة لبنك مصر للبيع بالمزاد

چيتور T2 وبايك BJ30 وجهًا لوجه في مقارنة شاملة داخل السوق المصري

أعلن بنك مصر عن تفاصيل وموعد طرح 25 سيارة ركوب "ملاكي" موديلات من 2014 إلى 2022، للبيع لأعلى سعر بالمزاد العلني المباشر.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من مكتب الخبير المثمن المشرف على

عملية البيع، يوم الاثنين 19 يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويتاح للبيع بالمزاد سيارات ماركات "تويوتا كورولا - أوبل إنسيجنيا - نيسان صني - هيونداي إلنترا - بيجو 508 - نيسان سنترا - فولكس فاجن باسات".

ويشترط للراغبين في دخول المزاد سداد مبلغ تأميني وقدره 100 ألف جنيه، وشراء كراسة الشروط وقيمتها 750 جنيه من مكتب الخبير المثمن الكائن في 2 شارع شريف عمارة اللواء بجوار وزارة الأوقاف.

ويتاح معاينة السيارات بعد شراء كراسة الشروط، صحبة فنيين متخصصين داخل جراج بنك مصر في بني سويف من اليوم وحتى يوم انعقاد المزاد.

وأوضح مكتب الخبرة والتثمين المشرف على عملية البيعk أن السيارات المطروحة كانت مخصصة لاستخدام مديري الأفرع المختلفة لبنك مصر.

وأشار المثمن إلى أن كل سيارة يتم التزايد عليها بشكل فردي وليس بنظام "اللوط" الواحد، ومن يرسو عليه المزاد يسدد قيمة السيارة نقدًا في نفس اليوم.

