بعد اتهام الشركة ببيع سيارة متضررة.. وكيل رينو يكشف مفاجأة

أعلنت شركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، توضيحًا للرأي العام وردًا على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات مغلوطة وادعاءات غير صحيحة أن ما أُثير في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، ويعد تشهيرًا صريحًا بالشركة وتاريخها المهني دون أي سند واقعي أو مستندات رسمية معتمدة.

وأكدت الشركة أنها كيان معتمد يعمل في السوق المصري منذ ما يقرب من 47 عامًا، التزمت خلالها بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمصداقية، وحرصت دائمًا على حماية حقوق عملائها، ولم يسبق طوال تاريخها في سوق السيارات أن ثبت تورطها في بيع سيارات غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة لشروط وطبيعة التعاقد.

وفيما يتعلق بالسيارة محل الادعاء، أوضحت الشركة أنها قامت فورًا باتخاذ كافة الإجراءات الداخلية اللازمة، وإجراء فحص وتحقيق فني شامل من خلال الجهات الفنية والتقنية المختصة، والذي أثبت بشكل قاطع أن السيارة لم تتعرض لأي حوادث أو إصلاحات قبل تسليمها للعميلة، وأن جميع الادعاءات المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

كانت انتشرت خلال الأيام الماضية، إدعاءات لعميله قد اكتشفت مؤشرات تعرض سيارتها الجديدة التي قامت بشرائها لحادث قبل استهلامها، وقيام الشركة بإصلاحها قبل استلامها، مما دفعها لتقديم شكوى رسمية للمطالبة بتغييرها، مؤكدة عزمها اللجوء لجهاز حماية المستهلك أو القضاء للحصول على حقها.

كما أوضحت الشركة أن الصورة المتداولة تم التقاطها داخل فرع الشركة بسموحة أثناء عملية تسليم السيارة، وتُظهر بوضوح حالة الرضا والسعادة لدى المُدَّعية وقت الاستلام، بما يؤكد أن السيارة كانت في حالة فنية سليمة تمامًا عند التسليم، ولم تظهر عليها أي آثار تشير إلى تعرضها لأي أضرار أو حوادث سابقة.

وشددت الشركة على أن السيارة لم يتم المساس بها بأي شكل قبل تسليمها، وأن أي أمور قد تكون قد طرأت بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاستلام تقع خارج نطاق علم الشركة ومسؤوليتها، ولا يجوز قانونًا تحميل الشركة تبعات وقائع لاحقة لم يثبت حدوثها أثناء حيازة الشركة للسيارة.

وأكدت الشركة أن تداول مثل هذه الادعاءات غير المثبتة، والتي لم يصدر بشأنها أي تقارير رسمية من الجهات المختصة، من شأنه الإضرار المباشر بسمعة الشركة والعاملين بها، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

وتهيب الشركة بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة وغير المستندة إلى وقائع أو مستندات رسمية.

كما تؤكد الشركة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، المدنية والجنائية، تجاه كل من قام بنشر أو ترويج هذه الأخبار الكاذبة أو ساهم في تداولها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حمايةً لاسمها التجاري وتاريخها المهني، وردعًا لأي محاولات تشهير أو تضليل لا تستند إلى حقائق.

وتؤكد الشركة في ختام بيانها التزامها الدائم بخدمة عملائها، واستعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، إيمانًا منها بسيادة القانون واحترامًا لحقوق جميع الأطراف.

