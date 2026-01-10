هافال H6 أم GS4 MAX؟ صراع قوي في فئة الـSUV والفارق 51 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية منافسة قوية في فئة الـSUV، خاصة مع طرح عدد من الطرازات الجديدة التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات الحديثة، وهو ما يضع المقبلين على الشراء أمام خيارات متعددة بأسعار متقاربة.

وفي هذا الإطار، تبرز السيارتين جي إيه سي GS4 MAX و هافال H6 فيس ليفت كأحد أبرز الطرازات المطروحة محليًا، حيث تتنافسان بقوة ضمن هذه الفئة، وتتشابه إلى حد كبير في الأداء والأبعاد وأنظمة السلامة، إلى جانب اختلافات واضحة. ونستعرض ذلك من خلال مقارنة شاملة بين السيارتين في السوق المصري خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال مقارنة تفصيلية بين السيارتين جي إيه سي GS4 MAX و هافال H6:

أبعاد ومساحات جي إيه سي GS4 MAX و هافال H6

تقدم السيارة GS4 Max بأبعاد تبلغ 4685 مم للطول، 1901 مم للعرض، و1690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2750 مم.

تأتي Haval H6 الجديدة بفئتين هما Platinum وUltra، وتأتي بطول يبلغ 4,703 ملم، وعرضًا يصل إلى 1,886 ملم، وارتفاعًا قدره 1,730 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,738 ملم، وسعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 560 لترًا، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لترًا.

أداء محرك جي إيه سي GS4 MAX و هافال H6

تعتمد GS4 Max الجديدة على محرك متطور سعة 1.5 لتر تيربو، بتقنية الحقن المباشر GDI قادر على توليد قوة قصوى تبلغ 174 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، ويبلغ عزم الدوران

تعتمد Haval H6 على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

وسائل الأمان في جي إيه سي GS4 MAX و هافال H6

تضم GS4 Max باقة كبيرة من تجهيزات الأمان أبرزها 8 وسائد هوائية موزّعة بين الأمام، الجوانب، الستائر الهوائية، والجزء الخلفي، ما يقدم حماية شاملة لجميع الركّاب، ونظام ADiGO PILOT الذي يقدم 8 وظائف متقدمة للقيادة الذكية من المستوى الثاني L2، تشمل الفرملة التلقائية للطوارئ مع التعرف على المشاة، التحذير من الاصطدام الأمامي، التحكّم الذكي في السرعة، مساعد القيادة المتكامل، مساعد الحفاظ على المسار، التحذير من مغادرة الحارة، التعرف على إشارات المرور، ونظام التحكّم الذكي في الإضاءة العالية والمنخفضة.

تأتي Haval H6 بمنظومة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تعزز من ثقة السائق وسلامة الركّاب، ومنها بـ6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة مكابح متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر والثبات، بالإضافة إلى نظام مساعدة الفرامل، وبرامج التوازن عند المنحدرات والمرتفعات، ومكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومنع تشغيل المحرك، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOF، إلى جانب كاميرا خلفية، رؤية محيطية 540 درجة، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وأنظمة مساعدة السائق تشمل: جهاز تحذير المسافة الأمامية، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، نظام المساعدة على القيادة في الازدحام، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئة. كما تتضمن أنظمة متقدمة مثل نظام المحافظة على المسار، والتنبيه عند الخروج منه، والمساعدة في تغييره، إضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة ضد التصادم عند تغيير الحارة، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وصولًا إلى نظام الركن الذاتي، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا وذكاءً في فئتها.

التجهيزات الداخلية في جي إيه سي GS4 MAX و هافال H6

تأتي GS4 Max بتجهيزات داخلية كثيرة منها شاشة البانورامية الكبيرة مقاس 14.6 بوصة في منتصف لوحة القيادة لتكون مركزا للتحكم بجميع وظائف السيارة، مع دعم الأوامر الصوتية الذكية والتفاعل المتعدّد الوسائط، وتشمل المقصورة فتحة سقف بانورامية مع ستارة كهربائية، ومقاعد من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى مقعد سائق بتحكم كهربائي في 6 وضعيات، مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية في كل من الظهر والقاعدة، بينما يمكن طيّ المقاعد الخلفية بالكامل لتوفير مساحة تخزين مرنة.

تتمتع Haval H6 بمجموعة من التجهيزات الداخلية التي تعكس راحة وفخامة السيارة، حيث تضم شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني Shift by wire و مخرج كهرباء أمامي 12 فولت، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 لزيادة مساحة التخزين.

أسعار وفئات جي إيه سي GS4 MAX و هافال H6

تقدم جي إيه سي GS4 MAX الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.350.000 جنيه.

تقدم Haval H6 الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 299 ألف جنيه للفئة Platinum، والفئة الثانية Ultra سعرها الرسمي مليون 490 ألف جنيه.

