أودي تطلق نسخة دفع هجين Plug-in من سيارتها Q3 الجديدة

11:54 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    أودي Q3 Plug-in-Hybrid
    أودي Q3 Plug-in-Hybrid
    أودي Q3 Plug-in-Hybrid
    أودي Q3 Plug-in-Hybrid
إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي عن إطلاق نسخة دفع هجين Plug-in من سيارتها Q3 المدمجة، التي تنتمي إلى فئة SUV، نظير سعر يبدأ من 49 ألف و300 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Q3 Plug-in-Hybrid الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين بسعة 5ر1 لتر وبقوة 130 كيلووات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة85 كيلووات ليحقق النظام مجتمعا قدرة إجمالية تبلغ200 كيلووات، مع عزم دوران أقصى يصل إلى400 نيوتن متر.

ويستند نظام الدفع الهجين على بطارية بسعة 7ر19 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 119 كلم.

أودي Q3 Plug-in-Hybrid السيارات الجديدة
