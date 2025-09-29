قبل زيادة أسعار البنزين في أكتوبر.. خطوات التحويل للغاز الطبيعي

كتب- محمود أمين:

تستعد لجنة تسعير المواد البترولية لتطبيق زيادة جديدة بأسعار البنزين، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر انعقاده في شهر أكتوبر 2025.

ومع الزيادات المستمرة لأسعار البنزين في مصر يعتبر تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطوة هامة نحو التوفير في الاستهلاك.

ستعرض خلال هذا التقرير الخطوات المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي:

التسجيل والتقديم

يجب على أصحاب السيارات الراغبين في التحويل التقدم بطلب للحصول على تصريح من الجهات المختصة في مصر، مثل وزارة البترول والثروة المعدنية.

التحويل الفني

يتم تحويل السيارة من استخدام البنزين أو الديزل إلى الغاز الطبيعي من خلال إجراءات فنية خاصة تقوم بها ورش معتمدة.

تركيب نظام الغاز الطبيعي

يتم تركيب نظام الغاز الطبيعي في السيارة، ويشمل ذلك تركيب أسطوانات الغاز والمكونات اللازمة لضمان عمل السيارة بكفاءة وسلامة.

الفحص والاعتماد

بعد التحويل، يتم إجراء فحوصات فنية واختبارات للتأكد من سلامة السيارة وامتثالها للمعايير الفنية والبيئية.

الحصول على التصريح

بعد اجتياز الفحوصات والاختبارات بنجاح، يتم منح تصريح رسمي للسيارة للعمل بالغاز الطبيعي للتراخيص بوحدات المرور.