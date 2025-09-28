للمقبلين على الشراء.. سيات أرونا 2020 مستعملة بـ 860 ألف جنيه

تعد سيات أرونا واحدة من السيارات الكروس أوفر التي لاقت قبولًا ونجاحا بالشارع المصري خلال السنوات الماضية، وبات العديد من المقبلين على الشراء يبحثون عن أسعارها بسوق المستعمل مع التراجع الكبير بالأسعار خلال الفترة الحالية.

سيات أرونا موديل 2020 تباع عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 860 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية فى سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سيات أرونا التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد والمساحات

تأتي أرونا بطول 4154 مم، وطول قاعدة عجلات 2566 مم، وعرض يبلغ 1780 مم، وترتفع عن الأرض 1537 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 400 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 17، 18 بوصة.

المحرك والأداء

أرونا مزود بمحرك جديد TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 10 ثوان. يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، تستهلك في المتوسط 5.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 190 كم/الساعة.

تجهيزات الأمان

أرونا تقدم للسوق المصرية بباقة من تجهيزات أمان تشمل 6 وسادات هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA، نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

التجهيزات والكماليات

جهزت أرونا بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية، 6 سماعات للفئتين، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات. نظام مُثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق، إضاءة محيطية.

