سيارات هونشي الفاخرة تحمل شعار "صنع في مصر قريباً"

شهد حفل تقديم علامة هونشي الفاخرة في مصر، إعلانًا عن ملامح المرحلة المقبلة للوكيل المحلي إف بي بي موتورز، التي تستعد لتدشين مرحلة جديدة من الاستثمار والتوسع في السوق المصري.

أكد فتحي علام، مدير عام علامة هونشي في مصر، أن الشركة تعمل حاليًا على إنهاء تراخيص مصنع سيارات هونشي في مصر، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي من المقرر أن يبدأ خلال عام 2026. وأوضح أن التوسع في السوق المصري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، التي تسعى إلى طرح موديلات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطط النمو الإقليمي للعلامة.

وأشار علام إلى أن المقر الرئيسي للشركة يقع في مدينة دبي، وأنها تنشط في عدة مجالات استثمارية وتسعى للتوسع في مختلف الأسواق خلال المرحلة القادمة.

من جانبه، أوضح أسامة الحجراتي، مدير تسويق علامة هونشي في مصر، أن العلامة الصينية تمثل قيمة في قطاع السيارات الفاخرة، وأن السوق المصري يستحق هذا المستوى من الفخامة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح معارض ومراكز خدمة جديدة لسيارات هونشي، لتغطي مختلف محافظات الجمهورية وتساهم في انتشار العلامة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

أعرب الحجراتي عن ثقته في قدرة سيارات هونشي على الانتشار بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن وكالة إف بي بي موتورز ستعتمد على تقديم خدمات عالية الجودة في مرحلة ما بعد البيع. وستتضمن هذه الخدمات صيانة دورية وفحوصات دقيقة تنفذها فرق مدربة، مع الالتزام بإنجاز الأعمال في أسرع وقت. كما أعلنت الشركة أن جميع طرازات هونشي المطروحة في مصر ستأتي بضمان يمتد إلى 7 سنوات غير محدودة الكيلومترات، وهو ما يعزز ثقة العملاء.

كشفت الشركة عن أسعار عدد من الطرازات المتاحة في مصر، من بينها: أوسادو، HS3، EH7 الكهربائية، وEHS9 الكهربائية، بينما قررت تأجيل إعلان سعر الطراز الفاخر H9 إلى موعد لاحق.