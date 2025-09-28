ستروين تطلق سيارتها C5 Aircross الهجينة.. تبدأ من 39 ألف يورو

للمقبلين على الشراء.. سيات أرونا 2020 مستعملة بـ 860 ألف جنيه

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق نسخة هجينة Plug-in من سيارتها C5 Aircross، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن نظام الدفع الهجين Plug-in يتألف من محرك بنزين بسعة 6ر1 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 143 كيلووات/195 حصانا.

وتم تجهيز السيارة الهجينة ببطارية بسعة 8ر17 كيلووات ساعة، ما يتيح القيادة الكهربائية لمسافة تصل إلى 86 كلم.

وتشتمل باقة التجهيزات على جنوط 19 بوصة وكاميرا للرجوع إلى الخلف وشاشة لمسية لاستعمال الوظائف مع نظام الملاحة، بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي.

وتتوفر النسخة الهجينة Plug-in من السيارة C5 Aircross نظير سعر يبدأ من 39 ألف يورو.

وإلى جانب النسخة الهجينة Plug-in الهجينة تتوفر السيارة C5 Aircross أيضا بنظام دفه هجين معتدل بقوة 107 كيلووات/145 حصانا نظير سعر يبدأ من 34 ألف يورو، وكذلك بنظام دفع كهربائي بالكامل بقوة 157 كيلووات/213 حصانا نظير سعر يبلغ 42 ألف و600 يورو.