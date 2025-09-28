إعلان

نيسان مصر تكشف عن تخفيضات خاصة على نافارا 2025

كتب- محمود أمين :

12:46 م 28/09/2025
أعلنت شركة نيسان مصر عن إطلاق مجموعة من العروض الحصرية على شاحنة البيك أب القوية نيسان نافارا Navara 2025.

أسعار نيسان نافارا 2025 في مصر

طرحت الشركة أسعارًا خاصة على الطرازات المختلفة لشاحنة نافارا داخل السوق المصري، جاءت على النحو التالي:

• نقل كابينة مفردة: مليون و335 ألف جنيه بدلًا من مليون و400 ألف جنيه.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة XE مانيوال: 3 ملايين و775 ألف جنيه بدلًا من 4 ملايين و325 ألف جنيه.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة SE أوتوماتيك: 4 ملايين و725 ألف جنيه.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة LE مانيوال: 4 ملايين و375 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و375 ألف جنيه.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة LE أوتوماتيك: 5 ملايين و175 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و825 ألف جنيه.

أسعار نيسان نافارا 2025 بالمنطقة الحرة

كما أعلنت الشركة عن أسعار تنافسية خاصة بالمنطقة الحرة، جاءت على النحو التالي:

• نقل كابينة مفردة: 19,500 دولار.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة XE مانيوال: 17,120 دولار بدلًا من 22,000 دولار.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة SE أوتوماتيك: 24,000 دولار.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة LE مانيوال: 21,920 دولار بدلًا من 27,000 دولار.

• نقل كابينة مزدوجة – فئة LE أوتوماتيك: 24,080 دولار بدلًا من 29,250 دولار.

عروض نيسان شملت أيضًا تقديم باقة راحة البال ، التي تغطي السيارات لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب. وتهدف هذه الباقة إلى ضمان تجربة قيادة استثنائية وخدمات ما بعد البيع المتكاملة، حيث تتضمن:

• خدمات الضمان الممتدة.

• خدمة استقبال اتصالات العملاء على مدار 24 ساعة.

• خدمات الصيانة السريعة.

• خدمات المساعدة على الطريق

• خدمات النقل من الباب إلى الباب عبر شبكة الوكلاء المعتمدين في جميع أنحاء الجمهورية.

نيسان نافارا الجديدة

