باتمان إيديشن.. ماهيندرا BE 6 تنطلق بـ 999 نسخة فقط ومدى 600 كلم

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت شركة ماهيندرا عن إطلاق إصدار باتمان (Batman Edition) من سيارتها BE 6 الكهربائية، والذي يقتصر إنتاجه على 999 نسخة فقط نظير سعر يبلغ نحو 33 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الهندية أن الإصدار الخاص BE 6 Batman Edition يكتسي باللون الأسود الساتان مع لمسات ذهبية على ملاقط المكابح، بالإضافة إلى شعارات "باتمان" على الأبواب الأمامية وإسقاط شعار باتمان على الأرض عند فتح الأبواب لإضفاء لمسة خاصة ومتفردة على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فتعكس التصميم الداكن نفسه مع مقاعد جلدية باللون الأسود وخياطة ذهبية دقيقة وشعارات "باتمان" مضيئة وحزام أمان مستوحى من سيارات السباق، مع لوحة تعريفية تحمل رقم السيارة لكل وحدة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة، التي تنتمي إلى فئة SUV، على سواعد محرك كهربائي بقوة283 حصانا، مع بطارية بسعة79 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يتخطى حاجز 600 كلم. ويمكن شحن البطارة بنسبة تصل إلى 80% في غضون 20 دقيقة فقط.