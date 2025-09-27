هونشي H9 الجديدة تظهر لأول مرة في مصر رسميًا.. مواصفات تفصيلية

بـ 3 ملايين و200 ألف جنيه.. طرح هونشي EHS9 الكهربائية في مصر رسميًا

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، عن إطلاق هونشي H9 الجديدة كليًا والتي تنتمي لفئة السيدان الفاخرة كبيرة الحجم لأول مرة بالسوق المصري في حفل مميز بالمتحف المصري الكبير.

تأسست هونشي عام 1958 كجزء من مجموعة FAW، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر شركات السيارات في الصين، وبدأت العلامة الصينية في التوسع خلال السنوات الأخيرة نحو الأسواق العالمية، للمنافسةً بقوة في فئة السيارات الفاخرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار هونشي H9 الجديدة كليًا بمصر:

تأتي هونشي H9 في السوق المصري بطول 5137 مم، عرض 1905 مم، وارتفاع 1493 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3060 مم ووزن يبلغ 1875 كجم.

تقدم مقصورة هونشي H9 من الداخل بتصميم فاخر بفضل خامات الجلد الطبيعي مع تطعيمات خشبية وألومنيوم، كما تأتي المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التدليك والتدفئة والتهوية، بينما المقاعد الخلفية قابلة للتعديل كهربائياً مع مزايا الراحة.

تعتمد هونشي H9 على محرك تربو سعة 3.0 لتر يولد قوة 326 حصاناً وعزم 445 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مزدوج القابض، وتصل لسرعة قصوى 230 كم/ساعة.

لم يكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية بمصر عن الأسعار الرسمية لهونشي H9، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

اقرأ أيضًا..

هونشي أوسادو الفاخرة في مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 499 ألف جنيه

تخفيض أسعار شانجان إيدو بلس الجديدة بقيمة 65 ألف جنيه

الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه